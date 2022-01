Guanajuato descarta violencia contra periodistas; activistas destacan 31 agresiones

Aunque en el 2021, se registraron 31 agresiones a periodistas, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de Guanajuato, Sophia Huett López, afirmó que no se tienen detectadas zonas de riesgo en específico para los comunicadores de la entidad.

Luego de los pronunciamientos de periodistas realizados en León y en Guanajuato capital como parte de la protesta nacional por la violencia contra el gremio, la funcionaria estatal, señaló que en la entidad no hay zonas de riesgo reconocidas como tal.

“(¿algunas zonas que tengan detectadas principalmente?), “no, como tal cual dentro de mi conocimiento no hay como tal”, afirmó.

Huett López afirmó que en Guanajuato “son muy apreciados” los comunicadores, y que la determinación de incorporar a un periodista o defensor de derechos humanos al mecanismo de protección es en base a un análisis disciplinado y metodológico.

“No por una o dos personas, sino por un comité amplio que toma las determinaciones, en ocasiones tenemos personas que tienen algún indicio de que pudieran sufrir un riesgo, pero que cuando que hace el análisis de riesgo no existe como tal un riesgo, y eso no demerita en general que haya un fuerte compromiso pero sí es una tarea disciplinada, metodológica, nosotros no marcamos los parámetros, hay parámetros para valorar niveles de riesgo muy claro”, explicó.