PAN romperá dialogo con Gobierno federal si no son escuchados: Marko Cortés

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que en cuanto sientan que no son escuchados en las mesas de trabajo con el gobierno federal, romperán el diálogo y llamó a los panistas a cerrar filas y no confundir a la gente para que no puedan ser vencidos.

Durante la inauguración de la reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Acción Nacional la noche de este miércoles, transmitida desde el Comité Ejecutivo Nacional del partido, el dirigente dio los nombres de quienes coordinarán las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación que iniciarán el próximo lunes y en las que analizarán temas de seguridad, economía, energía y medio ambiente.

En este contexto, dijo que no tiene grandes expectativas sobre este diálogo con el gobierno federal, pero pidió a los diputados que se preparen y participen, aunque advirtió que en el momento que sientan que son ignorados romperán las mesas de trabajo.

“Las expectativas, honestamente para mi, no son muchas, pero estamos obligados a intentarlo, en el momento que veamos que el gobierno, está pateando literalmente el bote o está intentando imponer su idea y no tenga oídos que escuchen, en ese momento se acaban las mesas de diálogo”, amagó.

Cortés, señaló que van a esas mesas a construir, a llevar su agenda, reconoció que eso no significa que querrán que se atiendan al cien por ciento sus propuestas, pero que sí sean tomadas en cuenta.

“Vamos para construir, vamos para llevar nuestra agenda, vamos para apostar por México, pero si no hay esa voluntad, si este gobierno no se deja ayudar, también llegará el momento en que lo digamos con claridad y con fuerza – aquí estuvieron nuestras propuestas y este gobierno está cerrado a la construcción´”, sostuvo el dirigente nacional del blanquiazul.

El dirigente llamó a los panistas a cerrar filas, en el caso de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado a trabajar de la mano, de manera bicameral en todos los temas para no tener votaciones diferenciadas, pero también los llamó a que ayuden en las campañas para las próximas elecciones de junio.

“Necesitamos ser consistentes en nuestra posición y ahí yo les pido gran cierre de filas, ya pasó, en mi primer periodo como presidente hubo temas que de una manera se votaron en lo federal y de otra en algunos congresos locales, es fundamental el cierre de filas, el ser equipo, el jalar juntos y por eso les pido esa absoluta coordinación”, señaló Marko Cortés durante su mensaje.

Reiteró que la unidad y el cierre de filas es fundamental para el triunfo del PAN en las próximas elecciones y también para el avance de su proyecto a nivel nacional, para ser contundentes y dar resultados.

“Si nos van a agarrando por separado, nos pueden ir venciendo, pero si saben que somos cuerpo, que hacemos equipo, que jalamos juntos, les aseguro que Acción Nacional será invencible y que vamos a lograr salvar a México, eso es lo que quiero pedirles, trabajo en equipo, cierre de filas un verdadero sistema PAN”, recalcó el líder panista.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

dhfm

