Embajada de Canadá señala que sus colaboradores no se han pronunciado sobre el siniestro en Xcaret

Tras la publicación de varios medios locales sobre la posible investigación de las autoridades canadienses y de la Administración de Control de Drogas (DEA) al Grupo Xcaret por un ataque armado contra tres turistas al interior del hotel, la Embajada de Canadá en México señaló que ninguno de sus colaboradores se había pronunciado al respecto de los hechos.

En un comunicado, la dependencia detalló que Alejandro Daisuke, identificado como comisionado del Consulado canadiense en las entrevistas de los medios, no labora ni está afiliado de manera alguna con la Embajada de Canadá en México ni sus consulados.

Por ello, reiteraron que las declaraciones de esa persona no deben ser atribuidas a la Embajada para evitar desinformación al respecto y no obstaculizar las investigaciones, sus resultados, ni a los propios involucrados y víctimas.

En el mensaje, destacaron que la Embajada de Canadá, Asuntos Globales Canadá, y los Consulados de Canadá en México no hacen comentarios sobre investigaciones en curso, y no han otorgado entrevista alguna.

Al respecto, la embajada canadiense señaló que el departamento de Asuntos Globales Canadá está al tanto de un incidente que ocurrió cerca de Playa del Carmen, el cual involucró a tres ciudadanos canadienses.

Es por ello que los mensajes emitidos por la propia comisión han sido que los oficiales consulares están en contacto con las autoridades locales para recaudar información y están proporcionando ayuda consular a los afectados.

Además, insistieron que, para proteger la privacidad de los individuos afectados, no pueden divulgar más detalles sobre el caso en el que murieron dos personas y una más se encuentra hospitalizada.

Finalmente, insistieron en que, para obtener información oficial, es necesario comunicarse con la Oficina de Prensa de la Embajada o con la oficina de prensa en Ottawa, con el fin de evitar la desinformación sobre este o casos posteriores.

alg

Sigue leyendo

Inician carpeta de investigación tras los hechos ocurridos en un centro de hospedaje en Quintana Roo

Balacera hotel Xcaret: FGE confirma identidad canadiense del perpetrador

Balacera al interior de hotel Xcaret en la Riviera Maya deja dos heridos y un muerto