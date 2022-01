Presidente del Congreso de Tamaulipas obliga a diputada a ir a sesión pese a tener coronavirus

Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, obligó a la diputada del Distrito 19, Leticia Vargas, a acudir a la sesión de hoy jueves pese a estar contagiada de coronavirus, denunció el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion.

En entrevista, el edil dio a conocer que la legisladora le notificó que tenía que acudir al Congreso del Estado, pues el dirigente de la bancada de Morena no le creía estar enferma, pese a que mandó sus resultados de laboratorio donde se confirmaba que estaba contagiada.

"Armando Zertuche obligó a ir a la diputada Leticia Vargas llena de Covid, la obligó ir al Congreso hoy, porque pensaba que yo no la dejaba ir porque tienen unas leyes que aprobar. No le creyó que tiene Covid, y no se vale, ahorita se encuentra hospitalizada, yo ya le hablé a Zertuche (diputado de Morena) y no contesta, ella se reportó enferma, mandó el resultado y no le creyeron", puntualizó.

Oseguera Kernion, aseguró que fue tras una fuerte presión de los morenistas como al final la legisladora fue llevada a un hospital de Ciudad Victoria a recibir atención médica, pues aunque no es reportada como grave, su estado de salud se vio complicado por el viaje.

"Obligaron a ir a Leti, desgraciadamente Leti fue porque pensaron que me iban a echar la culpa a mi y ahí están los resultados. Que cada quien sea responsable y que no politicen las cosas, yo conozco a todos los diputados y diputadas pero yo no me meto en cosas del Congreso", insistió el edil emanado de Morena.

Además, Oseguera Kernion, pidió al diputado Armando Zertuche a no quererlo culpar de las cosas que salen mal desde la capital de Tamaulipas, pues aseguró que no se va quedar callado y también se va defender "se me hace una irresponsabilidad que hayan hecho ir a Leti Vargas, ella cuenta con todo mi apoyo yo espero que se mejore pronto. Yo la verdad no se que problema tienen en el Congreso, uno les dice que tiene Covid y le dicen que el alcalde no la deja ir", sentenció Oseguera Kernion.

