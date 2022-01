SRE buscará expedir pasaportes a personas NO binarias, señala Marcelo Ebrard

Para las personas con identidad de género fuera del binarismo de género, la Secretaría de Relaciones Exteriores buscará la expedición de "pasaportes no binarios", adelantó el canciller Marcelo Ebrard.

Durante la entrega de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas mexicanas en el exterior, Marcelo Ebrard señaló que la Cancillería iniciará los trámites y gestiones para que la expedición del documento inclusivo.

"Reconocer a todas y todos los que están luchando, todes quienes están luchando por esto, quienes lo promueven, ya nos dieron ahora otro tema que es el pasaporte no binario, que por supuesto que es otro paso que vamos a dar", explicó.

En el evento, el canciller Marcelo Ebrard dijo que las actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género son un acto de justicia.

Expuso que las transformaciones, conquistas y reconocimientos que logra la comunidad LGTBIQ+ en ocasiones traen consigo reacciones conservadoras y de odio.

Marcelo Ebrard dijo que hoy el Estado mexicano en los Estados Unidos les está liberando de una semiclandestinidad, de una marginación permanente y de todo tipo de violencias.

"No es un papel, es algo que te cambia la vida, que quiere decir que se te reconoce tu libertad, tu dignidad (...) estas acciones que podamos tomar en nuestro campo de responsabilidad para que las personas sean libres, tengan dignidad y no las persigan y no haya sufrimiento, ahí vamos a estar", afirmó.