Persona no binaria denuncia a un cine por transfobia; esto le contestó la empresa

En redes sociales se dio a conocer un nuevo caso de presunta transfobia cometido contra una persona que se identifica como no binaria, quien aseguró que le fue impedida la entrada a un cine en Colombia. Su historia se viralizó luego que diera a conocer su caso en redes, en donde aseguró que se trató de un acto de discriminación.

Los hechos ocurrieron en el Cine Colombia, hasta donde acudió acompañado de otra persona, sin embargo ninguno de los dos pudo entrar. Una vez que la polémica se gestó en internet, fue la propia empresa la que, mediante un comunicado, aclaró que a todas las salas de la empresa puede ingresar cualquier persona, mientras que en el caso de los mayores de 18 años, éstos deben mostrar su certificado de vacunación.

“Nos comunicaremos con la persona involucrada para reiterarle que Cine Colombia permite el ingreso de toda persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Gobierno Nacional”, se lee en el texto hecho público por la empresa en redes sociales. Sin embargo, la persona no binaria aseguró mediante una grabación que le negaron el acceso al complejo de cines, y consideró que se trató de un caso de transfobia.

Persona no binaria denuncia discriminación

El agraviado compartió un video en su cuenta de Instagram, el cual fue difundido también en el perfil en Twitter de la Red Comunitaria Trans, en donde declaró haber sido víctima de transfobia por parte de la empresa: “No me dejó entrar por ser no binaria”, aseguró en la grabación.

“En Gran Estación, los señores de Cine Colombia no permitieron el ingreso de Yeyito, una persona trans, a las salas de cine en un acto de discriminación y transfobia”, se lee en el post que publicó la organización. Yeyito “tuvo que aguantar la humillación y la violencia por parte del personal” luego de no poder ingresar a la sala de cine, se precisó, lo que consideraron una violación a los derechos de una persona no binaria.

”Es muy frustrante que en espacios tan grandes y donde viene tanta gente se presenten estas situaciones (…) Nosotros ponemos la queja, yo le digo (a la persona de Cine Colombia) que es un transfóbico que no me deja entrar y después de eso el man se me ríe desde lejos”, se escucha en el video.

De acuerdo con lo descrito por la presunta víctima de discriminación la persona en cuestión lo habría agredido, le hizo señas y siguió burlándose de él. "Es importante que la gente sepa que las personas no estamos faltando a las normas (…) tengo mi esquema de vacunación completo y simplemente me agredió porque soy una persona no binaria”, refirió en el clip.

"No podemos ir al cine tranquilos", denunció el agraviado

De acuerdo con otro video, grabado también por el agraviado, aparece el empleado de Cine Colombia: "Este transfóbico no me dejó entrar al cine teniendo mi segunda dosis y teniendo mi boleta”, declaró. Además, en la publicación también se ve el documento de denuncia interpuesto por Yeyito. Por lo que se deduce que el problema derivó por los datos que la víctima aportó al momento de querer ingresar a la sala, mismos que fueron comparados en el certificado de vacunación.

“¿Ahora no podemos ir a cine tranquilxs? ¿Nos van a revisar que tenemos entre las piernas para poder ver una película? Exigimos reparación inmediata, excusas públicas y el compromiso de no repetición por parte”, compartió la Red Comunitaria Trans en la publicación de Twitter.

