Andra Escamilla “compañere” pide ayuda para recuperar su cuenta de TikTok; asegura que no violó las normas

Andra Escamilla, estudiante que se viralizó luego de que en redes sociales circulara el video donde exige que uno de sus compañeros utilice el lenguaje inclusivo para referirse a “elle” dio nuevamente de qué hablar al solicitar a sus seguidores que la ayuden a recuperar su cuenta de TikTok, la cual fue suspendida recientemente.

Andra Escamilla, como se hace llamar en la referida red social, utilizó su cuenta alternativa para informar que la razón por la que no había subido videos en su cuenta primaria se debía a que TikTok la suspendió.

Sin embargo, “compañere” aclaró que en esta ocasión no había violado ninguna norma de TikTok, por lo cual no entendía a qué se debía la suspensión y alegando a la buena voluntad de sus seguidores, les pidió alzar la voz para que “elle” pudiera recuperar su cuenta.

“Quería pedirles su ayudita para que vayan a su cuenta y le manden un correo a TikTok. Escríbanles en Facebook y en Twitter que por favor me regresen mi cuenta, porque yo no infringí ninguna norma de TikTok”, expresa en su video de auxilio.

El año pasado Andra Escamilla dio mucho de qué hablar, pues después de que se viralizara el video en el que rompe en llanto luego de que un alumno de su escuela se refieriera a elle como compañera y no como compañere; la persona no binaria se dio a la tarea de usar su TikTok personal para informar sobre el uso correcto del lenguaje inclusivo.

Lo cual, aunque en un principio fue visto como una forma de expresión, al final terminó causando que TikTok suspendiera su cuenta por difundir información falsa. Y es que, de acuerdo con un usuario de la misma red social, Andra Escamilla desinformó sobre el lenguaje a señas al querer utilizar pronombres inclusivos, mismos que, de hecho, no son utilizados en la comunidad sorda.

"Los pronombres existen dentro de las lenguas orales, sí, pero, dentro de las lenguas de señas, no existen. No se usan. Ellos ven que ustedes los ocupan. Los aprenden y los copian, pero, entre ellos no lo usan”, manifestó el usuario cuya cuenta se denomina @historias_sin_sentidos.