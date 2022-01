PAN pide dar atención a migrantes en Nuevo León

Diputados locales y federales del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León exhortaron a trabajar de forma coordinada para atender la problemática de migrantes en la entidad, ya que advirtieron podrían ser víctimas de la delincuencia organizada que opera de forma local.

En rueda de prensa, el dirigente estatal, Hernán Salinas Wolberg, diputados y el padre Felipe de Jesús Sánchez de Casa Indi, pidieron que el gobierno del estado responda a esta petición, y que se coordinen a nivel nacional para que buscar que las autoridades federales respondan a la situación.

El coordinador de los diputados federales del PAN en la entidad, Héctor Castillo, aseguró que convocarán al recién nombrado subsecretario de Gobierno para que acuda a Nuevo León y escuche la situación que se vive y los riesgos "de viva voz".

Por su parte, Salinas Wolberg insistió que es urgente que se atienda el tema, ya que los migrantes que se encuentran actualmente en Nuevo León están en un "inminente riesgo" de ser víctimas de la delincuencia organizada a través de la trata de personas.

Grupo de 40 nicaragüenses intenta avanzar a México

“Si no hay una política que atienda el fenómeno migratorio, estamos exponiendo a estas personas a las bandas del crimen organizado, a que trafiquen con ellos y no nos podemos permitir que en un estado que se dice o que es más bien, somos un estado de avanzada en temas económicos, industriales, en muchos temas; no podemos como sociedad cerrarnos a una realidad y que con esta actitud pongamos a seres humanos en manos de delincuentes que trafiquen con ellos”, insistió.