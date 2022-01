¡No más! Nuevo León va perseguirá a los huachicoleros donde les duele, por la vía fiscal

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que ordenó al SAT del estado trabajar para detectar prácticas fiscales irregulares. El líder local aseguró que todos los días llegan a la ciudad pipas con distintos combustibles, como biogás, biodiesel o mezclas de muy mala calidad.

Estos, insistió, se venden en gasolineras locales y se convierten en una fuente de contaminación importante.

“Las meten a Nuevo León, las suministran vía distribuidores y las terminan vendiendo en gasolineras, eso no es ni gasolina, no pasan ni los criterios de combustóleo, es peor que eso, y hay estaciones de gasolina, estaciones gasolineras engañando al consumidor, vendiendo mugrero y estamos miles de neoloneses diario contaminando con algo que no es ni gasolina”, argumentó.