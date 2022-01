Presentador echa de programa EN VIVO a Gabriel Quadri por "discurso de odio"

El diputado por el PAN Gabriel Quadri de la Torre se volvió tendencia en redes sociales, luego de que fue expulsado de un programa en vivo, pues el presentador aseguró que el legislador estaba pronunciando un “un discurso de odio” en contra de las poblaciones transgénero.

Durante la emisión, el panista habló sobre su postura sobre las personas transexuales, las cuales incluso fueron condenadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esa emisión también participó la diputada morenista Salma Luévano Luna, quien aseguró que Quari emitía un “discurso de odio”.

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella. Que no exagere, que no promueva mentiras”, expuso Quadri, cuyos dichos fueron lamentados por el presentador, “si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal”, dijo el conductor al final, a lo cual de la Torre reaccionó enojado.

¿Qué es lo que ha dicho Quadri?

El legislador acusó esta semana a la comunidad trans de querer “desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres”, razón por lo cual la CNDH condenó las expresiones en redes sociales que el Diputado Gabriel Quadri de la Torre hizo en contra de la comunidad trans.

“La orientación sexual, la identidad de género, la identidad cultural, la expresión de género y las características sexuales no son un motivo por el cual se deban restringir a las personas los derechos humanos y el acceso a oportunidades escolares, laborales, políticas y de cualquier índole”, mencionó en un comunicado.

SIGUE LEYENDO...

Desde el gobierno 'persiste campaña contra el INE': Ciro Murayama