Crece el nivel del mar en México por erupción volcánica en Tonga

La erupción del volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocó que en algunos estados en México se registrara una ligera elevación del mar la mañana de este sábado. Las autoridades indicaron que hay un incremento de entre 20 y 30 centímetros en las costas de Baja California y Colima.

El US Tsunami Warning Center lanzó una alerta para las costas del Pacífico norte, en las que se incluyen a la Península de Baja California, debido al aumento del mar. Sin embargo, Protección Civil del estado indicaron que no se presentará este fenómeno natural, pero sí pidieron a los habitantes no entrar al mar, puesto que el oleaje es alto y podría representar un peligro.

En tanto, el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, indicó que la erupción se registró aproximadamente a las 10 de la noche (tiempo de México) y desde ese entonces se ha visto alertamientos desde Estados Unidos hasta Chile.

¿Podría haber un tsunami en México?

Las autoridades indicaron que en la Estación Mareográfica Nacional ubicada en Acapulco, Guerrero, sólo se ha observado un incremento en el nivel de la marea de 20 a 30 centímetros. Además, la energía del tsunami se está disipando poco a poco, por lo que se descarta que un fenómeno como este impacte en las costas del Pacífico.

En tanto, erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocó un tsunami que ha golpeado la isla del reino polinésico ubicada en el Oceanía. Asimismo, otros países también alertaron a su población sobre las consecuencias de este acontecimiento que ocurrió la noche del viernes.

El volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la isla tongana de Tongatapu, registró una erupción de alrededor de ocho minutos a las 17.20 hora local. Minutos después, el mar golpeó la costa norte lo que obligó a las personas a ir hacia sus tejados.

