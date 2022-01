Carlos Merino, gobernador de Tabasco, dio positivo a COVID-19

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos informó la tarde de este sábado haber dado positivo al Covid-19; así lo informó el político en sus redes sociales, en donde aseguró que se encuentra bien y que continuará con sus actividades en aislamiento y "pendiente de todos los temas".

"Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID 19. Me siento bien pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento," destacó Merino Campos en su mensaje publicado en Twitter.

El funcionario agregó en su mensaje que seguirá atento a las actividades del equipo de trabajo del Gobierno de Tabasco. En la publicación han sido ya decenas los mensajes que ha recibido el político en el que los usuarios le desean una pronta y satisfactoria recuperación.

Aumentan los contagios de Covid-19 en Tabasco

Ante la gran cantidad de contagios de Covid-19 que se están registrando en el estado de Tabasco, la entidad podría retroceder al semáforo epidemiológico en amarillo, informó el jueves pasado la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Silvia Guillermina Roldán Fernández.

La funcionaria aseguró que es muy probable aplicar esta medida debido a que en las pruebas que se realizan para detectar el Covid-19, ya hay más casos que son positivos que negativos. “El viernes tendremos una reunión, lo más probable es que nosotros regresemos a amarillo, estamos en eso, pero vamos a ver que dice el índice nacional de los indicadores que se van a manejar ahora", había adelantado Roldán Fernández.

Aquel día titular de la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a seguir manteniendo las medidas de higiene y sana distancia. Detalló que en las últimas semanas se rebasaron los parámetros considerados con base a los casos positivos, por lo que harían un replanteamiento de las medidas sanitarias.

SIGUE LEYENDO:

Tabasco podría regresar a semáforo amarillo este viernes: Secretaria de Salud Estatal

Paxlovid: todo lo que debes saber de la píldora anti COVID-19 aprobada en México

Vacuna de refuerzo COVID-19: estos son los efectos secundarios de Pfizer y Moderna