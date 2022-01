Tabasco podría regresar a semáforo amarillo este viernes: Secretaria de Salud Estatal

Ante la gran cantidad de contagios de Covid-19 que se están registrando en el estado de Tabasco, la entidad podría retroceder al semáforo epidemiológico en amarillo, así lo adelantó la titular de la Secretaría de Salud del Estado, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, quien dijo que es muy probable aplicar esta medida debido a que en las pruebas que se realizan para detectar el Covid-19, ya hay más casos que son positivos que negativos.

“El viernes tendremos una reunión, lo más probable es que nosotros regresemos a amarillo, estamos en eso, pero vamos a ver que dice el índice nacional de los indicadores que se van a manejar ahora", señaló.

La titular de la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a seguir manteniendo las medidas de higiene y sana distancia. Detalló que en las últimas semanas se rebasaron los parámetros considerados con base a los casos positivos, por lo que harían un replanteamiento de las medidas sanitarias.

Descartan cierres de establecimientos

Cuestionada sobre si habría cierre de negocios, la doctora Roldán Fernández dijo que por el momento no se espera tomar esa medida, pero los comercios no podrán operar porque si los contagios siguen, no tendrán personal para trabajar.

Así funcionaria descartó que por el momento se incrementen los cierres a los establecimientos, pues en caso de que se den se trabajara en mecanismos para atender a la población.

.“Lo importante es entender que es el mismo virus que tiene otra variedad, y que esta variedad es fuertísima y afortunadamente tenemos buena cobertura de vacuna, pero que no quiere decir que no se puedan enfermar grave y que puedan ir al hospital si hay gente no vacunada”, destacó.

