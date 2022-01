No hay margen para aumentar presupuesto al INE, ni modo de reducir los programas sociales: Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández reiteró que no existe margen para aumentar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la Consulta de Revocación de Mandato Presidencial porque se tendría que reducir el presupuesto para los programas sociales del gobierno federal.

"No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado, hay desde luego ya presupuestalmente, ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo entre ellos (el programa) a los adultos mayores", afirmó.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el responsable de la política interior dijo que respeta la posición del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y señaló que el Plan de Austeridad que se presentó ayer tiene carácter vinculatorio.

INE debe considerar la implementación del Plan de Austeridad: Segob

"La libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente, desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad, que se ha realizado y revisó todos los rubros del presupuesto de egresos 2022", afirmó. Adán Augusto López Hernández señaló que el INE debe considerar la implementación del Plan de Austeridad.

"Ahí hay un análisis a profundidad del presupuesto del instituto, ojalá y ellos decidieran aplicar esas medidas de austeridad (...) un alto funcionario no tiene porque, o no debe tener, por ejemplo un seguro de gastos médicos mayores a costa de la institución, si somos trabajadores al servicio del estado, pues tenemos derecho a recibir atención médica en el ISSSTE, como trabajador de una empresa particular tiene derecho derecho a recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social", detalló.

Sigue la conferencia de prensa EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 14 de enero

Adán Augusto López no se ve como "delfín" para las elecciones de 2024: "No sudo calenturas ajenas"

Sindicato de trabajadores petroleros será pionero en el voto electrónico: Luisa María Alcalde