¡Abusado! Esta es la lista de pruebas de Covid-19 que no están avaladas por COFEPRIS

En redes sociales, la Secretaría de salud de la Ciudad de México (SEDESA), a través de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), identificó nueve marcas de pruebas de detección de Covid-19 que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Es por ello que las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que no las adquieran por las redes sociales.

"Representan un riesgo para la salud pues pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados no son confiables, de tal forma que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV-2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares", sostiene un comunicado de prensa de la dependencia.

Exhoetaron a que si conoce de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de Internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Pruebas de covid-19. Foto: Especial

Covid-19: ¿Dónde realizarse pruebas GRATIS en la CDMX?

Las marcas que hasta este momento se han identificado en Facebook como no autorizadas por COFEPRIS son las siguientes:

1. COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab)

Sorrento Therapeutics | No Aprobada

2. REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB)

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd | No Aprobada

3. KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL)

SZYBIO Life Origin Biotech | No Aprobada

4. PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2

AMUNET | No Aprobada

5. SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST

ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China) | No Aprobada

6. FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. | No Aprobada

7. VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST

VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China | No Aprobada

8. HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd | No Aprobada

9. ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN

Getein Biotech, Inc | No Aprobada

