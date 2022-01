Revocación de mandato se realizará con el presupuesto que se tenga: Uuc-Kib Espadas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mil 738.94 millones de pesos para poder realizar la consulta de Revocación de mandato.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, detalló la postura del Instituto Electoral en torno a esta petición de recursos, destacó que este ejercicio electoral se deberá realizar con el presupuesto que se tenga pues así lo dicta la ley.

Al respecto destacó que se ha hecho un gran esfuerzo para recortar costos, modificando por ejemplo el esquema de capacitación de los funcionarios de casilla, todo con la finalidad de que la Revocación de mandato se efectúe con menor presupuesto del que en realidad se requiere.

Sobre la petición que el órgano electoral realizó a la Secretaría de Hacienda, actualmente el funcionario comentó que es necesario más de mil millones de pesos para que la consulta se haga en los términos que pide la ley.

En este sentido señaló que la petición de recursos va encaminada a solventar lo que señaló es lo principal, la instalación de las casillas, pues con el presupuesto que se cuenta la instalación de los módulos de votación estaban más distantes de la ciudadanía, lo que podría afectar la participación en el proceso.

¿Qué pasa si Hacienda niega los recursos?

En el caso de que la Secretaría de Hacienda determine no otorgar más recursos al INE, Uuc-Kib Espadas destacó que se recurriría al TEPJF y en caso de que tampoco se den los recursos la consulta de revocación se realizará con menos casillas de las que exige la ley.

Cuestionado sobre de dónde se han sacado los ahorros, el consejero electoral, reiteró la decisión de no utilizar papel seguridad para la boleta así como la posibilidad de que funcionarios estén menos vigilados por capacitadores, esto bajo el argumento de que al ser un proceso donde no participan partidos políticos, no habría necesidad de contar con diversos vigilantes.

Ante la preocupación sobre el tema del papel seguridad el funcionario destacó que el papel no es el único mecanismo que impida la falsificación de las boletas, aunado que por los tiempos ya no habría tiempo para solicitar la creación de estos insumos, por lo que será uno de los puntos donde se ahorren recursos de alrededor de 6 millones de pesos.

