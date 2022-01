INE aprueba solicitud de mil 738 millones de pesos a Hacienda para revocación de mandato

Por unanimidad de votos, el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mil 738 millones de pesos para completar los recursos necesarios para realizar la consulta de revocación de mandato.

“Hoy estamos más cerca, todo parece ser, con el avance de las firmas que es inminente la convocatoria por parte de este Consejo General hacia la revocación de mandato. Y hoy con la decisión que estamos por tomar la revocación de mandato, para decirlo en breve, claro y fuerte, va, ojalá y los otros órganos del Estado colaboren, contribuyan para que esta revocación vaya, que va a ir, pero conforme a lo que establece la legislación”, señaló el consejero presidente en sesión extraordinaria.

En una discusión que duró cerca de dos horas, los representantes de Morena consideraron que el INE no cumplió con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el pasado 29 de diciembre ordenó al INE realizar los ajustes presupuestales necesarios para realizar la eventual consulta y de ser necesario solicitar a la SHCP los recursos necesarios.

El representante de Morena, Mario Llergo, señaló que el instituto no hizo un examen exhaustivo de los ajustes para lograr un ahorro mayor a los 524 millones que redujo del presupuesto de 3 mil 830 millones solicitados a la Cámara de Diputados en el presupuesto 2022.

En este contexto, el morenista cuestionó al consejero presidente del INE sobre su disposición a renunciar a derechos laborales.

“Solo quiero nada más conocer su respuesta sí o no está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato” preguntó el morenista.

La respuesta de Córdova fue un rotundo no y apeló al fallo del tribunal “le voy a contestar, pero no le voy a contestar como usted quiera… la respuesta es no, ¿y sabe por qué? Porque sería ir en contra de lo que dice, la suspensión que nos otorgó el ministro González Alcántara, y sería ir en contra de lo que dice el Tribunal Electoral en su sentencia”, señaló el consejero presidente.

Los consejeros insistieron que, de no contar con el presupuesto necesario, será imposible cumplir con el mandato constitucional de revocación de mandato en sus términos, como es la instalación de 161 mil casillas a lo largo del país.

“Hay que decirlo con toda claridad, hoy la posibilidad de que se instalen 161 mil casillas está en la cancha de Hacienda, del Ejecutivo Federal. Si el gobierno rehúsa a dar recursos al INE, no va a ser posible tener las 161 mil casillas. Creo, mis estimaciones, es que con las suficiencias propias del INE estaremos en alrededor de un tercio de esa cifra, de las 161 mil. Si nos dan la mitad de lo que pedimos quizá lleguemos a poco más de 100 mil”, señaló.

