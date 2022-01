Suspenden proceso contra Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación

Un juez de control suspendió temporalmente el proceso en contra de Benjamín Saúl Huerta, imputado por su probable participación en la comisión del delito de abuso sexual, mientras se resuelven dos solicitudes de amparo presentadas por el defensor particular y por la víctima, respectivamente, ambas en contra de la negativa de sobreseimiento por perdón.



La determinación del impartidor de justicia se dio este miércoles, al celebrarse la audiencia intermedia en la que se dictó auto de apertura a juicio oral en contra del ex diputado federal de Morena.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisó que, a pesar de la suspensión, prepara todos los elementos de prueba con los que cuenta para llevar a juicio a Huerta Corona, una vez que se resuelvan los amparos.



Las investigaciones llevadas a cabo por la FGJCDMX sostienen que la noche del 30 de julio de 2019, Benjamín Saúl Huerta, le habría dado de tomar alcohol al agraviado, cuando se encontraban en un restaurante ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.



Horas después, la víctima se sintió mareada y débil, por lo que el ex legislador lo subió a una camioneta y le realizó tocamientos en sus genitales.



Posteriormente, se trasladaron a un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, donde continuaron los tocamientos por parte de Huerta en agravio del ofendido, quien logró evadir la conducta ilícita y refugiarse en el sanitario del lugar.



El abogado Rafael Castillo, explicó que desde noviembre pasado se promovió un amparo para el sobreseimiento de la causa ante la insuficiencia probatoria, por parte del Ministerio Público para acreditar su acusación, pero fue negado.



Será un juez de amparo en materia penal quien resuelva en definitiva, si se extingue la acción penal, se sobresee el proceso o bien continua con la siguiente etapa que es la audiencia de juicio con un Tribunal de Enjuiciamiento.



La defensa legal de Huerta Corona señaló que la resolución de amparo podría tardar seis meses, por la pandemia y otras cuestiones, pero confía en que les den la razón, ya que cuentan con pruebas y testimonios que desacreditan la acusación que le hace Miguel “N”, de haberlo agredido sexualmente en un hotel.

