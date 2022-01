Más restauranteros de Sinaloa se suman a la campaña preventiva y pedirán certificado covid

Ante el incremento de contagios de covid, el sector restaurantero se suma a las campañas de difusión para que la población acuda y se vacune para evitar que la pandemia sea más grave, pero no están obligados a exigir el certificado de vacunación cuando sus clientes acuden a los restaurantes.

Miguel Taniyama, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera de Culiacán, precisó que como sector, ellos se han sumado a las campañas de difusión, incluso, promueven entre sus clientes, cuando estos acuden a los diferentes restaurantes, las medidas sanitarias y preventivas, pero nadie les ha dicho que tienen la obligación de exigir el certificado de vacunación a sus comensales.

Hay un punto que nos dice que debemos solicitar el certificado de vacunación más no exigirse; creo esa es una campaña que traemos siempre de solicitar y recomendar incluso el tema de la vacunación, creo que esa parte todos los sectores lo hemos hecho siempre, de hecho hicimos una campaña provacuna y así seguimos pero no es un determinante para que pueda ingresar o no.

El dirigente de la industria restaurantera de Culiacán precisó que están participando activamente en las diferentes campañas que la autoridad ha realizado a favor de las vacunas, incluso, en sus propios restaurantes, tienen publicidad llamando a la población para que se vacune

Además, en cada restaurante de la capital del estado, se han tomado las debidas medidas preventivas para evitar contagios entre el personal de sala que atiende al cliente y el de cocina para garantizar que el cliente no se contagie; además, se han tomado las debidas medidas sanitarias, a recomendación de las autoridades de salud, sanitizando cada área y garantizando aforos permitidos y con la debida distancia.

mgm