Familia sufre asalto a mano armada a plena luz del día en Coacalco: VIDEO

En redes sociales se difundió un video que ha causado una gran indignación entre los internautas pues en él se muestran los momentos de terror que vivió una familia entera al ser víctimas de un asalto ocurrido en las calles del municipio de Coacalco, Estado de México, donde dos ladrones los amagaron con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias.

El video del atraco fue difundido a través de la página de denuncia ciudadana llamada “Coacalco Alerta Vecinal” donde se indicó que el indignante asalto ocurrió el pasado domingo 9 de enero en la calle de Ocotales en la colonia Villa de las Flores, donde una familia estaba a punto de abordar su automóvil cuando de pronto dos sujetos llegaron en una moto, se estacionaron con toda tranquilidad y una vez que descendieron del vehículo sacaron sus armas y comenzaron el atraco.

En las imágenes difundidas se puede apreciar que al menos uno de los ladrones porta un arma de fuego con la que amenaza a al menos cinco personas que estaban afuera de un carro con las puertas abiertas, aparentemente, estaban esperando a alguien más para abordar la unidad, no obstante, los ladrones toman el control de la situación y les indican que se mantengan con las manos arriba mientras ellos buscan objetos de valor al interior del auto.

Una vez que terminaron de inspeccionar el vehículo se siguen con las personas y a todos los despojan de lo que parecen ser celulares y carteras y los guardan en una pequeña mochila que uno de los ladrones llevaba en la zona del pecho, cuando los ladrones tienen en su poder el botín se disponen a subirse a la moto, pero se viven momentos de tensión pues una mujer todavía con las manos en alto parece que intentará detenerlos, sin embargo, se arrepiente y los ladrones huyen a toda velocidad de la zona.

Tras el atraco, la familia se queda en la calle en medio de la frustración, no obstante, momentos después de intercambiar algunas palabras todos corren para subirse de forma apresurada al vehículo, sin embargo, se desconoce qué fue lo que pasó después debido a que la grabación llega a su fin, no obstante, algunos internautas sugirieron que iniciaron una persecución de los ladrones, pero este dato no ha sido confirmado.

Hasta ahora, se desconoce si existe una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos y la policía municipal no ha reportado personas detenidas por estos indignantes hechos, no obstante, vecinos del municipio han pedido difundir este video para tratar de identificar a los ladrones, además, han recomendado a los vecinos mantenerse atentos pues señalan que esta no es la primera vez que se registra un asalto de este tipo.

