Cuitláhuac García derogará delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que será derogado el delito de ultrajes a la autoridad para dar cumplimiento a la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dio a conocer que firmó el documento donde se compromete a acatar la recomendación, tras la detención de seis jóvenes en Xalapa, señalados de cometer presuntamente este delito, quienes pasaron varios meses tras las rejas del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec.

“La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias. Bueno sí se puede hacer parciales y se debe justiciar, pero nosotros no. Tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otra personas que no se va a prestar a tintes políticos, ni golpeteo mediático”, declaró.

Cabe recordar que la detención de los seis jóvenes salió a la luz pública tras los señalamientos por parte del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien denunció anomalías en el caso y acudió personalmente al reclusorio de Pacho Viejo.

Esta situación generó una gran polémica a nivel nacional y, en medio de una discusión mediática con el gobernador por los aspectos negativos del delito de ultrajes a la autoridad, fue detenido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen.

La recomendación de la CNDH incluye a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, dependencia que, en un comunicado, informó que acatará los puntos que le corresponden.

Las seis víctimas manifestaron que el 3 de septiembre de 2021, alrededor de las 19:00 horas, afuera de un restaurante, en una plaza comercial de Xalapa, se toparon con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, encapuchados y sin mediar palabra, los revisaron y los esposaron.

El senador Monreal acusó que se trataba de una detención ilegal y que haría la presión necesaria para que dicho delito fuera derogado en Veracruz.

Este 12 de enero, Cuitláhuac García adelantó que en próximos días emitirá al Congreso del Estado la iniciativa para la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.

Por su parte, la Fiscalía de Veracruz deberá proceder legalmente contra dos fiscales y siete policías estatales que acusaron injustamente a los seis jóvenes detenidos.

Se trata de la fiscal décima tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Virginia Carrera Cumplido, y de la fiscal décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Susana Wong Palmeros.

Los elementos que participaron en la detención ilegal son: Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera.

Los policías estatales aseguraron que los detenidos tenían amagado y con la cabeza agachada a un hombre y, al notar su presencia, dicha persona pidió ayuda y empezó a forcejear, por lo que fueron detenidos. Los seis jóvenes ganaron un amparo y fueron liberados la noche del sábado 18 de diciembre.

Colegios de abogados han denunciado que en Veracruz han sido detenidas hasta 800 personas de manera mensual por el delito de ultrajes.

