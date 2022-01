Autoridades de IMSS Jalisco niegan saturación de hospitales

La plataforma federal de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de información en donde se da cuenta de la ocupación hospitalaria y el estatus que guardan los hospitales en el país, no debe tomarse como una realidad, al menos así lo aclararon en la Delegación en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde se da cuenta de la saturación en hospitales de este organismo en la entidad.



A través de una ficha informativa, el área de comunicación social de esta Delegación aclaró que ninguno de los hospitales del Seguro Social en Jalisco se encuentra saturado y que al corte del día 9 de enero se contaba con 304 camas reconvertidas para la atención de la pandemia.



“En el reporte del mismo día se tiene una ocupación en hospitalización general del 49 por ciento y del 50 por ciento en cuidados intensivos. Además, de los hospitales mencionados el Hospital General Regional (HGR) No. 110 cuenta con el 34 por ciento de ocupación general; el HGR No. 46 con un 86 por ciento; el Hospital de Especialidades con un 17 por ciento; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 de Ocotlán con ocho por ciento; el No. 21 de Tepatitlán con 57 por ciento, y el No. 42 de Puerto Vallarta con 78 por ciento”, señala el documento.



En la página se aclara que los datos que contiene el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud provienen de sus propias fuentes estadísticas, por lo que la responsabilidad de actualizar los datos es de la propia secretaría, sin embargo, de acuerdo con la Delegación del IMSS en Jalisco, estos datos no corresponden a la situación de los nosocomios, al menos no de los de esta institución.



En la zona metropolitana de Guadalajara, el Seguro Social habilitó un hospital anexo en el HGR No. 110 para la atención exclusiva a pacientes con COVID-19, que cuenta con 66 camas y cuya ocupación está al 94 por ciento. Además, durante la Operación Minerva creció hasta mil 800 sus espacios para la atención de pacientes contagiados por SARS-CoV-2.

Foto: Mayeli Mariscal





Los datos del Gobierno del Estado del pasado lunes, reportaban una ocupación de 15.7 por ciento de las camas habilitadas que corresponden a 198, de los mil 258 espacios habilitados en estos momentos. Respecto a las instituciones en donde se concentran las hospitalizaciones, el 65.66 por ciento están en el IMSS, es decir, 130; 32.32 por ciento en el Sector Salud, es decir, 64 personas y cuatro, que corresponden al 2.02 por ciento, en el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).



En contraste, en las inmediaciones de los hospitales comienzan a observarse mayor número de personas que acompañan a familiares con cuadros que comienzan a complicar su estado de salud con infecciones respiratorias, y que en su mayoría, no cuentan con vacuna contra el Covid-19.



Otras situaciones, tienen que ver con personas hospitalizadas por afecciones distintas al coronavirus, pero que en el hospital se contagian de la enfermedad y es ahí cuando son derivadas a las áreas destinadas para la atención de pacientes con complicaciones por este virus, que en su mayoría, entre un 60 y 70 por ciento de las cepas que circulan en la entidad, ya corresponde a la variante Ómicron, cuyo contagio es más rápido, que otras cepas como la Delta.



Y aunque la instrucción de las autoridades sanitarias ha sido el aislamiento al momento de detectar síntomas de gripe o malestar en vías respiratorias, las llamadas para solicitar pruebas en el sistema público y en el módulo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha ido en aumento y comienzan a observarse filas además de tiempos de espera de tres a cinco días para quienes buscar hacerse prueba PCR para detectar si portan el virus.

