¿Suspenderán clases presenciales en Sinaloa?

Antes de tomar una medida definitiva respecto a la suspensión de clases, esto ante el incremento de contagios de covid, se debe esperar por lo menos hasta el 17 de enero y observar cómo se comporta la curva de contagios, señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Los ideal, precisó el mandatario estatal, sería estar en condiciones de regresar a clases presenciales, luego de que el pasado martes 4 de enero, se decretara la suspensión ante el incremento de nuevos contagios que se registró desde finales de fin de año en la entidad, medida que se asumió de parte de las autoridades educativa y de salud en la entidad para no poner en riesgo a los menores ni al personal docente.

Respecto a si se mantiene o se levanta la suspensión de clases presenciales, el gobernador Rocha Moya precisó que el comportamiento de Ómicron como lo dije hace un rato en el tema de su peligrosidad, los niveles de peligrosidad nos indican que preferentemente no desactivemos a la sociedad, no la confinemos, no la metamos a la alarma, sino que manejemos con cuidado, por supuesto, el tema y procuremos que cada evento lo desarrollemos con mucha responsabilidad. Entonces, por ahora no podría decirles qué pasa, estaríamos en la idea de que el 17 sí tengamos clases presenciales.

Rocha Moya dijo que no se tiene una precisión de cuánto tiempo pudiera durar la cuarta ola de la pandemia, por lo que las mejores acciones que se habrán de asumir por parte de las autoridades serán, primeramente, continuar con la campaña de vacunación.

Anunció que para el caso de regreso a clases se empieza con la vacunación el miércoles a los maestros, y ayer se recibieron poco más de 78 mil dosis para ponerle el refuerzo a todos los maestros, cantidad de dosis que debe ser suficiente para vacunar a todos los docentes de la entidad.

mgm