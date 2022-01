CDMX se encuentra en niveles similares de contagios de la segunda ola, pero lejos de las mismas hospitalizaciones

La Ciudad de México se encuentra prácticamente en el mismo nivel en el número de contagios de COVID-19 de la segunda ola, que fue el momento más crítico de la emergencia sanitaria, pero no se han traducido en hospitalizaciones.

Así lo explicó el director General de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, quien enfatizó que la ocupación hospitalaria es del 12 por ciento.

"En este incremento de casos que hemos visto las últimas dos semanas, nos encontramos ya prácticamente en los mismos niveles de positivos identificados en el sistema de vigilancia epidemiológica que lo que llegamos a ver hace un año.

"Sin embargo, los datos de hospitalizaciones generales de camas que no requieren ningún ventilador, están por debajo de esos niveles, estando cerca del 12 por ciento de su máxima ocupación. Esta relación de incremento de casos no se ha visto traducida ni de cerca en camas generales ni mucho menos de camas de ventilador (...) no estamos viendo una relación directa con la misma magnitud entre el incremento de casos y el incremento de casos graves", explicó en conferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, Clark señaló que el 81 por ciento de los pacientes hospitalizados en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de México no tenían su esquema completo de vacunación contra la COVID-19

Sólo 4 por ciento de los habitantes de la Ciudad no tiene esquema completo, sin embargo representan 8 de cada 10 ingresos hospitalarios.

De acuerdo con el último reporte, hay 906 hospitalizados por este padecimiento, de los cuales 181 son casos graves.

Por su parte, la Secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, señaló que de cada 100 casos sintomáticos, 30 tienen COVID.

"Sabemos que Ómicron es mucho más transmisible, pero esta positividad lo que nos está diciendo es que de 100 casos sintomáticos, 30 van a ser COVID, es la estimación global", explicó.

Por su parte, la mandataria capitalina informó que hoy hubo una reunión con las diferentes instancias de salud para atender el tema de la emergencia sanitaria por COVID-19.

