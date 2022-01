Alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez mantendrán convenios con laboratorios que realizan pruebas Covid-19

Los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Mauricio Tabe y Santiago Taboada, respectivamente, informaron que en estas demarcaciones se mantendrán los convenios con laboratorios que realizan pruebas para detectar Covid-19.

En un vídeo en redes sociales, ambos alcaldes, que pertenecen a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), señalaron que este convenio se mantendrá siempre y cuando los laboratorios mantengan un bajo costo de la pruebas, además indicaron que se invitará a otros más para que se solidaricen.

"La única condición para que se instalen es que las pruebas sean a bajo costo y estén debidamente certificadas; las alcaldías no lucran, no operan y no obtienen ningún beneficio de estos módulos", señalaron.

Santiago Taboada indicó que solo en seis días en el modulo de de la alcaldía Benito Juárez, se han aplicado mil 232 pruebas, por su parte, Mauricio Tabe dijo que en Miguel Hidalgo se han aplicado cinco mil 243, en los nueve módulos, en estos tres días.

Destacaron además que mantendrán su respaldo al gobierno de la Ciudad de México, para que se mantega la actividad económica y que las escuelas y espacios públicos se mantengan abiertos.

Recordaron además que es importante seguir las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones.

Esta en todos actuar con responsabilidad mantener las prácticas sanitarias, utilizar cubrebocas en todo momento, alejarse de las aglomeraciones y en caso de contagio, aislarse y atenderse médicamente.

