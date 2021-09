Rodolfo González Valderrama asegura que se ha optado por un regreso a clases híbrido

Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer los alcances que ha tenido a nivel nacional el programa “Aprende en casa: la educación al alcance de todos” durante una charla con los integrantes del Club Rotario Victoria de Escandón.

Indicó que la población para cubrir a nivel nacional es de 33 millones y se alcanzaron 23 millones de audiencia educativa durante la pandemia.

El funcionario federal comentó que antes de iniciar este ciclo escolar 2021 – 2022 se levantó un inventario para conocer el estatus de las escuelas del país, y 15 por ciento de ellas presentó algún nivel de intervención. En el caso de las escuelas rurales la prioridad es garantizar el servicio de agua y gel antibacterial. Destacó que “no se han abierto aquellas escuelas que no cuentan con las condiciones básicas para impartir las clases”.

Agregó que con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda se destinan recursos para la rehabilitación de los planteles escolares que lo requieran.

Añadió que la apertura de los planteles educativos se decidió tomando en cuenta dos factores, el primero es que existen prácticas formativas que no se aprenden “ni en la televisión, ni en internet y que no se aprenden de ninguna de otra forma que no sea presencial”. La convivencia con los compañeros y los maestros es una enseñanza importante son los primeros roles de los niños.

En segundo lugar, indicó, se tomó en cuenta que debido al prologando confinamiento se detectaron en los niños y jóvenes del país casos de ansiedad, y rechazo a la convivencia en el hogar, es por ello que “se decidió que ya era el momento de abrir las escuelas con los protocolos necesarios de sanidad”.

Finalmente recalcó que es decisión de los padres de familia llevar a los niños a los planteles educativos o seguir con las clases en línea, por ello se decidió inicial este ciclo escolar de forma híbrida.

alg