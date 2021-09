AMLO organiza desayunos con Alejandro Gertz y Arturo Zaldívar para pedir coordinación con Adán Augusto López

El presidente Andrés Manuel López Obrador organizó este lunes y martes desayunos con el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz y el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, para que pedirles que todos los temas políticos se revisen con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"La reunión es para informarles que los asuntos políticos del gobierno, del Ejecutivo, los coordina el Secretario de Gobernación", dijo el mandatario.

El lunes, después de la mañanera, el presidente junto con titular de la Segob desayunó con el Fiscal General.

Ayer también organizó otro encuentro, pero ahora con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, pero el mandatario no participó ya que se tuvo que ir a sobrevolar Tula, Hidalgo, la zona afectada por las inundaciones.

El presidente explicó que, ahora con la nueva etapa en la Secretaría de Gobernación, necesita a alguien que lo auxilie para que lleve todos los temas políticos.

Es decir, que López Hernández lleve la relación con los gobiernos de los estados, con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial.

También busca que su paisano Adán Augusto López Hernández se encargue del proceso legislativo se las iniciativas que están por mandarse desde el gobierno.

“Así como lo hacemos en corto, como se dice, pues aprovecho para hacerlo público, no tenemos nada que ocultar, necesitábamos en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxilié en todo lo relacionado con cuestiones políticas, dije políticas, no politiqueras, es decir, la relación con los gobiernos de los estados, el Poder Legislativo, la Fiscalía y el Poder Judicial.

“También todo lo relacionado con iniciativas de ley, la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos, denuncias, entonces todo eso le corresponde al secretario de Gobernación y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso y ahora en este tramo, en esta nueva etapa pues necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación para consumar la transformación”, agregó.

Por: Francisco Nieto y Paris Salazar

