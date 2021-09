No necesitas tener bienes para dejar tu testamento; estos son los requisitos

Septiembre es el mes del testamento, y de acuerdo con Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, no es necesario tener bienes para poder dejar uno.

"Una cláusula en ese sentido diría que usted instituye como único y universal heredero a la o las personas que usted determine, se ponen sus nombres y acto seguido se dice que respecto de todos los bienes o derechos que usted tenga en su patrimonio en el momento de fallecer", dijo en entrevista para el programa Informativo de Fin de Semana de El Heraldo Radio.

Con esa cláusula quedarán incluidos todos los bienes que una persona tenga o no al momento de hacer un testamento, así como lo que llegue a adquirir en el futuro y hasta el momento de fallecer.

Ese testamento servirá para toda la vida; sin embargo, se puede ir renovando las veces que uno decida, de tal manera que el último testamento que se haya otorgado ante el notario será el aplicable.

"Hay gente que cada año o cada dos años va cambiando su situación de familia, porque a lo mejor antes de los 25 años no tengo nada, no estoy casado, ni vivo con nadie, pero a lo mejor a los 35 o 40 sí y probablemente ya hasta tenga hijos, entonces conforme van cambiando la historia de familia de cada persona es que se puede ir actualizando", explicó.

Es un acto revocable por esencia y se puede otorgar cuántas veces una persona lo desee o considere conveniente.

De acuerdo con López Juárez el testamento es un acto de previsión muy importante; sin embargo, el 47 por ciento de las personas considera que no es un acto importante o necesario, "no hace falta", mientras que el 12 por ciento no lo otorga porque es muy caro y el 8 por ciento señala que es un acto difícil de otorgar.

¿Cómo hacer un testamento?

El presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México dijo que hacer un testamento es muy sencillo ya que solo se necesita contactar a un notario de confianza y si no se tiene solo requieren ir al Colegio de Notarios donde se les informa qué notario les queda más cerca y se les ofrece asesoría gratuita.

El costo para hacer un testamento es de 2 mil 800 pesos y si alguna persona desea hacerlo, pero no cuenta con los recursos se puede hablar con un notario y podría recibir facilidades o se le hace un descuento mayor.

Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 55111819 del Colegio de Notarios y ahí podrán dejar sus datos para solicitar asesoría en materia de testamento o regulación de sus bienes, y se les asigna un notario de manera gratuita y en la página www.colegiodenotarios.org.mx.