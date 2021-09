Personas que alteren vacunas y pruebas Covid-19 recibirán hasta 45 años de cárcel

Luego de que durante la pandemia que a afectado casi por dos años a México y el mundo, infinidad de productos milagro, falsificaciones e imitaciones de medicamentos que prometen “curar” el Covid-19, han circulado en el mercado estafando a la gente y poniendo en peligro la vida de las personas.

Debido a esta problemática el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, propuso endurecer las penas y multas para quienes cometen este tipo de ilícitos.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para El Heraldo TV, la senadora, Nancy de la Sierra Arámburo, detalló los pormenores de esta iniciativa así como las sanciones que se otorgarán a quienes incumplan la ley en esta materia

En este sentido la senadora del Partido del Trabajo (PT), destacó que durante la sesión de este día, se logró la aprobación por unanimidad de aumentar las penas a quienes distribuyan, envasen, almacenen o vendan productos apócrifos que prometan curar el Covid-19 u otro tipo de enfermedades.

¿Cuáles serán las sanciones?

Según detalló la senadora petista, quienes incumplan con la ley en este sentido serán acreedores a fuertes sanciones que podría ir de multas hasta por 100 mil umas y hasta sentencias de 45 años de prisión, por atentar contra la salud. Las sanciones serán las siguientes:

Alterar o falsificar medicamentos de 4 a 20 años de prisión y de 50 mil a 100 mil umas de multa

Alterar paquetes médicos o pruebas de 1 a 2 años de cárcel y de 20 a 100 mil umas de multa

Ofrecer o vender medicamento falsificado de 1 a 3 años de prisión y hasta 4 millones de pesos y medio de multa

Ante estas nuevas sanciones, la senadora recalcó que es importante, como ciudadanos, no recurrir a este tipo de productos si no han sido aprobados por la Cofepris, pues de no estarlo simplemente son ilegales y pueden denunciar dichos actos.

Finalmente explicó que en caso de que estas violaciones a la ley se den durante una emergencia sanitaria o sean encabezadas por funcionarios públicos, las penas aumentarán hasta tres tercios de lo ya estipulado, por lo que estas dos condiciones serán agravantes de este delito.