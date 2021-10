Cámara de Diputados desconoce toma de protesta desde la cárcel de Franco Castán

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desconoció el intento del diputado Rogelio Franco Castán de rendir protesta a distancia, desde la cárcel, el pasado 29 de agosto, y al vencerse este jueves el plazo para que se presentara presencialmente a San Lázaro llamó a su suplente, Jesús Alberto Vázquez Flores.

Franco Castán está preso en una cárcel de Veracruz desde marzo pasado, acusado de ultraje a la autoridad, por lo que no pudo presentarse presencialmente a rendir protesta en la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados, pero a través de una carta pidió ser investido como legislador de la LXV Legislatura, lo que le daría fuero constitucional.

En esa sesión, la carta fue leída por la Mesa Directiva de decanos, encabezada por Augusto Gómez, lo que se interpretó por la bancada del PRD como la toma de protesta y generó el reclamo del PT.

Ante la polémica, tras asumir el cargo de presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna informó que solicitaría al área jurídica que resuelva la situación, pues de determinar que Franco Castán contaba con fuero debería ser liberado.

Sin embargo, este jueves venció el plazo constitucional, el cual establece que, a quienes no se presenten a la Sesión Constitutiva, se les exhortará “a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto”.

Al momento, la Cámara se mantuvo con 499 diputados de los 500, por lo que al vencer el plazo la presidenta en turno de la sesión de este jueves, Karla Yuritzi Almazán Burgo, convocó al suplente.

“Honorable asamblea, en virtud de haber transcurrido el plazo de 30 días, establecido en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la comunicación de la que se dio cuenta al pleno, remitida por la Presidencia del Tribunal del estado de Veracruz, sobre la situación jurídica del diputado electo Rogelio Franco Castan, convóquese al suplente de dicho diputado electo para garantizar la debida integración de esta soberanía”, señaló.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

alg