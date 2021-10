Baby'O no tenía amenazas de extorsión o pagos de derecho de piso: asegura socio

Este miércoles por la noche y en las primeras del jueves, trascendió la noticia de que el emblemático y muy famoso centro nocturno de Acapulco, Baby‘O fue incendiado intencionalmente por un grupo de personas desconocidas.

Para dar más detalles sobre esta noticia, Eduardo Cesarman, uno de los socios del Baby’O, dijo que el lugar no pagaba derecho de piso, extorsiones, ni existan amenazas en contra.

Nunca no han tratado de extorsionar, nunca nos han cobrado derecho de piso, nunca han tratado de cobrar derecho de piso, nunca hemos pagado una mordida a una autoridad, el lugar había sido bendecido de estar a una burbuja diferente a todos lugares de México.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, Cesarman detalló que la información que poseen hasta el momento es que entraron tres personas con bidones de un material inflamable y dejaron incendiado el lugar y que además agredieron al guardia de seguridad, el cual tuvo un shock nervioso, pero que ya se encuentra estable.

Daños materiales

El socio del lugar asegura que al momento no conocen cuáles son las líneas de investigación de la Fiscalía Estatal, "pero nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que es levantar lo hechos y hacer nuestra demanda, así como esperar los peritajes".

Acotó además que entre los daños más graves de los que se tiene conocimiento, se encuentran todos lo equipos que estaban en el techo como son luces y bocinas, la cabina de audio y equipos electrónicos.

Aseguró que el inmueble si estaba asegurado, pero no ante "daños con violencia" "si si fue un corto circuito si hay seguro si no fue, no habrá seguro"

