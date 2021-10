Al tomar protesta, Armando Martínez celebra cambio de la 4T en Altamira

El presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez tomó protesta y dirigió un mensaje a la población en el que aseveró que inicia una nueva era en la historia del municipio con un gobierno de la esperanza y cambio verdadero que tienen como prioridad a los ciudadanos altamirenses, así como una transformación de la vida pública de Altamira, y la culminación de una época de privilegios de servidores públicos que se servían del erario.

Acompañado de su esposa Rosa Irma Luque de Martínez, presidenta del Sistema DIF Altamira, y brazo fuerte de la Cuarta Transformación, de los ediles integrantes del cabildo, reiteró que los altamirenses exigen un gobierno de resultados, que resuelva las graves carencias que tiene el municipio en servicios públicos, ya que votaron por una ciudad limpia e iluminada.

En ese sentido, puso a consideración de la población de Altamira la agenda en que se basará el Gobierno Municipal que inicia con el Plan de 100 Días, que anteceden a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo por los próximos 3 años, donde se planteará una profunda transformación de la vida pública en nuestro municipio.

Señaló que los altamirenses aspiran a tener un Gobierno Municipal que cumpla los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar, con la confianza que el pueblo de Altamira depositó con su voto en los síndicos, regidores de mayoría y de representación popular y en el presidente municipal; “en su nombre y en el mío propio, le decimos que no les vamos a fallar, sabremos honrar la palabra empeñada en nuestra campaña política pues tenemos muy claro que el pueblo pone y el pueblo quita’’.

De igual manera, indicó que integrarán un gobierno honesto y facilitador de la inversión, que trabaje día a día para eliminar la corrupción y la impunidad que tiene en el atraso a Altamira; un gobierno austero, sin privilegios a los servidores públicos y sin influyentismo; un gobierno transparente que informe a los ciudadanos sus actividades y gestiones, lo cual se efectuará a través de una Mañanera todos los lunes de 6:00 a 7:00 de la mañana que será transmitido por las redes sociales institucionales desde la Sala de Cabildo del Ayuntamiento; encabezando además un gobierno democrático, que promueva la participación de los ciudadanos en la integración de la agenda pública.

Martínez Manríquez detalló que dentro de las prioridades de su gobierno, figuran el saneamiento y recuperación del sistema lagunario de la laguna de Champayan para garantizar un suministro de agua de calidad, haciendo hincapié que la COMAPA Altamira se queda en Altamira, debiendo cumplir su compromiso de suministrar agua potable de calidad y la reparación de cárcamos; optimización de los servicios públicos iniciando con el de recolección de basura, implementando además el programa “Altamira se Ilumina’’; abatir el enorme rezago en materia de pavimentación; moralizar la Dirección de Tránsito.

La gestión de un Hospital Regional del Seguro Social de especialidades; impulsar los programas de regeneración de vivienda y legitimar terrenos y casas-habitación que no cuenten con escrituras; mejoramiento de la infraestructura educativa con un apoyo sin precedentes a la Educación y becas educativas; la construcción de un auditorio; una Unidad Deportiva funcional y con fuerte apoyo al deporte y a la cultura; la instalación del Instituto Municipal de la Juventud Altamirense; bolsa de trabajo para técnicos y profesionistas egresados de escuelas de Altamira; impulsar una Ventanilla Única con un área especial de atención para concentrar trámites de empresas que requieran de licencias y permisos de construcción, el mejoramiento de todos los servicios de la clínica DIF Altamira con nueva ambulancia, y la entrega mensual de despensas a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.