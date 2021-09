Armando Quintero critica intenciones de UNACDMX: "Cada Alcalde tiene facultades que la ley misma define"

El Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, criticó las intenciones de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), agrupación que cuenta con representantes que aspiran a mayores facultades, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario o seguridad.

Tras reunirse con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Edil afirmó que no se requieren mayores facultades para el puesto que ocupan e incluso señaló las intenciones de reunirse en bloque.

Al ser cuestionado sobre si buscarían los morenistas algún diálogo con el bloque de oposición, aseguró que no se requiere una Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en pequeño.

Nosotros no hemos coincidido con eso, no hay condiciones legales en la Ciudad para que se forme un sindicato de Alcaldes o una Conago chiquitita. Aquí los Alcaldes tenemos unas funciones muy limitadas y delimitadas. No podemos discrepar en cómo pintar las guarniciones o cómo pavimentar, las discrepancias con ellos son de otro orden: ideológicas, políticas y sociales", resaltó el Alcalde de Iztacalco.