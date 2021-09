Vamos a entregar buenas cuentas a Tlaxcala, contamos con el respaldo del presidente, asegura Lorena Cuéllar

El pasado 31 de Agosto, Lorena Cuéllar tomó protesta como gobernadora de Tlaxcala para el periodo 2021-2027. Durante el evento, agradeció por ser la gobernadora más votada en la historia del estado e incluso del país.

Entre los principales compromisos de su gobierno hacia el pueblo tlaxcalteca están "no robar, no mentir, no traicionar”, y acabar con la corrupción, la complicidad y el contubernio.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Televisión, aseguró que aunque recibe un estado con laudos laborales y condiciones desfavorables derivadas de la pandemia por Covid-19, se trabajará para salir adelante y entregar buenas cuentas.

En materia de salud, Cuéllar se comprometió a que nunca falten los medicamentos de primer y segundo nivel, así como a la ampliación de los servicios médicos.

"Ya mandamos los medicamentos a los ocho hospitales, estamos al 90 por ciento en la entrega de medicamentos, hemos puesto kioskos covid para ofrecer pruebas y tanques de oxígeno gratuitos, porque esto genera mucho gasto en las familias, y mandamos reparar todos los ventiladores, y el martes inauguramos el programa Médico en casa", comentó.

Destacó que cuenta con un área de psicología, para atender todos los casos de personas que por el covid han enfrentado crisis, además se creó un decreto para cuidar todo lo relacionado con el coronavirus y en los próximos días se entregarán ambulancias.

"Mi idea es que no les falte nada a los ocho hospitales y antes que finalice el año quieren tener dos hospitales más en el estado".

Reactivar la economía

Para reactivar la economía han tenido varias visitas de embajadores y desean llevar más empresas a la entidad, para repuntar en el número de nuevos empleos.

"Tenemos todo para los inversionistas, tenemos una empresa que se dedica a la siembra de cítricos (...) también hay una empresa automotriz, que va a invertir cerca de mil 500 empleos", aseguró.

También se ha reunido con gente de China, Marruecos, Pakistán, de Perú, que está interesado en Tlaxcala porque les da mucha seguridad que haya buena mano de obra calificada, "tenemos todas las carreteras y estamos rodeados de muchos estados".

La seguridad en Tlaxcala

Para erradicar la inseguridad y la trata de blancas, Lorena Cuéllar destacó que se trabajará en la cultura, para que las jóvenes tengan la preparación necesaria para salir al extranjero, se fortalezcan y tengan acceso a la educación.

Se crearán semilleros de niños y niñas, en los que se enseña a respetar a las niñas, además se está haciendo un cordón de seguridad, para lo cual se inauguró la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Finalmente, aseguró que pese a que el estado cuenta con poco presupuesto, tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y respecto a su gabinete, señaló que le ha pedido a su equipo que sea honesto y funcionarios cercanos a la ciudadanía.

"Todos los compromisos que hice en campaña los vamos a cumplir", apuntó.