Enrique Alfaro realiza gira en zona Sur de Jalisco

Mercados municipales, unidades deportivas y apoyos a mujeres del campo, fueron algunas de las actividades que encabezó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, durante su gira por municipios de la zona sur de Jalisco este martes.



En Zacoalco de Torres, inauguró la rehabilitación del mercado municipal en donde los comerciantes tendrán un mejor lugar para poder avanzar en la reactivación económica. Los fondos para estas obras, ascienden a 3.5 millones de pesos del Estado y 1.5 por parte del municipio, y este espacio está ahora ya certificado en materia de salud.



"Es una apuesta para fortalecer la economía de cada comunidad, para fortalecer las economías locales y en medio de la pandemia creo que tiene un significado todavía más importante, la verdad es que quedó muy bien la obra, como siempre, jaloneos, grillas y al final, lo que se logra, son los hechos que callan bocas y demuestran que aquí hay un compromiso claro para ayudar a la gente".



También se inauguró la unidad deportiva El Calvario, la cual no se le había dado mantenimiento desde más de 25 años, y cuya inversión ascendió a casi 18 millones de pesos en donde se buscará que esta unidad se convierta en un centro regional de fomento al deporte.



"Se hizo el ingreso junto con su cercado perimetral, la pista de atletismo, las graderías que son importantes para esta cancha de futbol, el área de picnic, el área de juegos que hay que complementarla, el estacionamiento, mil 900 metros aproximadamente y estas dos canchas de usos múltiples", explicó David Zamora, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.



En Zapoltitic, también se entregaron obras en el mercado municipal, con una inversión de 7.5 millones de pesos, seis millones del Estado y 1.5 del municipio. También se entregaron cheques a familias afectadas por el temporal a fin de que repongan el mensaje que se afectó por las inundaciones.



"Ha sido un año bien difícil por los fenómenos naturales que hemos enfrentado; primero la sequía, durísima como no había sucedido en décadas, en el área metropolitana de Guadalajara esta sequía agotó una de las presas más importantes como fuente de abastecimiento y dejó a 700 mil personas sin agua, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para resolver este problema. Fue una temporada de incendios nunca antes vista y luego se nos vinieron lluvias que tampoco habíamos visto en años; me da gusto por una parte que recuperemos las fuentes de abasto de agua, pero por otro lado, la fuerza de la naturaleza nos ha demostrado que contra eso no hay nada que hacer, y también nos ha enseñado que eso es producto en muchos sentidos de la acción del hombre".



Destacó que el calentamiento global no es un mito ni una historia y que obliga a tomar medidas para hacer frente ante estos cambios de la naturaleza y que los gobiernos deben estar preparados para ayudar a quienes lo necesiten en este tipo de situaciones y recriminó que el Gobierno Federal haya retirado los fondos de apoyo para desastres naturales.



"El Gobierno Federal canceló el fondo y nos dejó, hasta ahora la bronca solo a nosotros, al gobierno del Estado y a los municipios. Hoy el apoyo que les vamos a entregar son de recursos estatales y municipales y por eso, hemos elevado la voz y le hemos dicho al Gobierno Federal que no puede dejar solo a Jalisco, que nosotros no nos merecemos eso, Jalisco le aporta mucho a la Federación y no es posible que en medio de una emergencia, pase el tiempo y no recibamos todavía nada. Este apoyo que estamos entregando, representa una cantidad de 656 mil pesos que les vamos a entregar en un momento más, 525 mil del Estado, 131 mil del gobierno municipal".



En Ciudad Guzmán, Alfaro Ramírez supervisó las obras del libramiento con una inversión de 46.69 millones de pesos y que contará con cuatro carriles en el ingreso de Zapoltitic y que cruza la laguna en algunos tramos y que en el 2022 se añadirán dos puentes; centro de rehabilitación integral, el centro de canotaje y del malecón además de que entregó apoyos a mujeres del campo.



"Con esto quedaría ya completo este tramo de conectividad para librar la cabecera municipal de Ciudad Guzmán, adicionalmente, se hicieron trabajos en la carretera a Ciudad Guzmán – San Gabriel, que ya entregamos desde hace algunos meses, también el ingreso sur a Ciudad Guzmán, en este tramo con 17 millones de pesos y en total, la inversión que hicimos durante estos tres años en materia de infraestructura carretera es de 433.3 millones de pesos".