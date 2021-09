Tú puedes salvar la vida de Diego o la de miles de personas; descubre cómo

Sergio Medrano, director General para México y Latinoamérica de Be The Match, dijo a Adela Micha en el espacio Me lo dijo Adela, que la organización es una asociación sin fines de lucro que está enfocados a conectar pacientes con enfermedades en la sangre que pueden ser curadas a través de un trasplante de médula ósea o células madres.

"Conectamos al paciente con algún donante no relacionado con su familia, que este puede estar en la base da datos mundial en cualquier parte del mundo", señaló Medrano.

A través de la señal de Heraldo Media Group, precisó en que en su base de datos tienen 39 millones de personas registradas de más de 41 países del mundo, tratando de buscar esa compatibilidad para poder salvar la vida de los pacientes.

Caso de Diego, urgencia de trasplante

Por ello, el caso Diego, un chico mexicano de 15 años diagnosticado con leucemia y tuvo la oportunidad de que le transplantaran células madre de su hermano; sin embargo, en agosto de este año recayó, y no se ha encontrado un donante que sea compatible en toda la base mundial de Be The Match.

Explicó que la genética humana y la diversidad étnica de los mexicanos es muy variada, esto al ser cuestionado sobre el motivo de por qué Diego no ha encontrado un donante.

Pidió el registro de donantes mexicanos en la base de datos, y señaló que hasta ahora van 78 mil mexicanos registrados, lo que es un índice muy bajo, ya que de 430 personas que se registran, solo una puede ser compatible.

¿Por qué se necesitan celular de una persona no familiar al paciente?

Medrano Murillo explicó que el 30 por ciento de los pacientes lo pueden encontrar en algún familiar y el otro 70 por ciento necesita de la generosidad de las personas que hay en el mundo para que se pueden registrar y ser compatibles genéticamente.

