Para el PAN lo importante no debe ser la renovación de la dirigencia, sino la del partido: Francisco Domínguez

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, llamó a abrir una reflexión profunda sobre el futuro del PAN a nivel nacional, y consideró que “el panismo queretano debe ser punta de lanza de un proceso de refundación” de ese instituto político.

“No hay peor dictadura que la de la conformidad; no podemos conformarnos con la mediocridad; debemos aspirar a más y actuar en grande”, afirmó, en el marco de la celebración del LXXXII aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional.

El mandatario estatal sostuvo que el PAN debe ser oposición, pero también opción para la gente, y convocó a lanzar la vía queretana como inyección de vida a todo el panismo nacional.

Lo importante no es la renovación de la dirigencia nacional, sino la renovación del partido mismo; no podemos consentir más que el partido transmute en un mecanismo autoritario, centralista, antidemocrático; las y los militantes son quienes dan vida al partido, no los padrones; no podemos convertirnos en todo lo que combatieron nuestros ancestros cuando fundaron el PAN, señaló enfático.

Domíguez Servién aseveró que la vía queretana probó que es posible ganar gracias al voto de confianza de la gente y no sólo mediante el voto de castigo contra otros; “aquí ganamos por lo que hicimos, no por lo que otros dejaron de hacer”, indicó.

Por eso insistió en que desde Querétaro se debe dar nueva vida al partido que se fundó para combatir a un régimen autoritario, escuchando a la gente y abriendo las puertas a la sociedad.

El PAN se fundó en las ciudades del interior para combatir el centralismo y se fundó para instaurar en México la democracia y la libertad, recordó.

El gobernador dijo que la queretana es la maquinaria panista más potente del país y por eso llamó a sus correligionarios en la entidad a sentirse orgullosos de lo logrado.

Apuntó que los resultados de su administración y el triunfo contundente del PAN en Querétaro en la elección pasada, probaron a todo México que “sí hay de otra”.

“Contagiemos de este entusiasmo queretano a todo el país. ¡Claro que hay de otra!”, concluyó.