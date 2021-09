Tania Rincón será la nueva conductora de HOY; a partir de cuándo se une a Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Es un hecho, tras salir de TV Azteca y dejar el matutino de la televisora del Ajusco, es decir, Venga la Alegría, Tania Rincón llega a Hoy, pero no a disputar ningún reality ni a tener alguna participación menor, sino a conducir el programa al lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl "El Negro" Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona.

Lo anterior fue dado a conocer por el columnista de El Heraldo de México, Álex Kaffie, quien aseguró que la también presentadora del recién finalizado "Guerreros 2021", comenzará sus funciones en la producción bajo el mando de Andrea Rodríguez en las primeras semanas de octubre.

Tania Rincón en Hoy

De acuerdo con lo publicado por el periodista, el día en elegido para el debut de Rincón será el 11 de octubre.

"Confirmado. Tania Rincón se integra a 'Hoy'. Sí, la otrora presentadora de 'Venga la Alegría' (TV Azteca) se une al matutino de Las Estrellas (Canal 2) a partir del lunes 11 de octubre", escribió.

Es de recordar que ya había tenido algunos acercamientos en Hoy, pues fue la pareja del hijo de Paco Stanley en "Las Estrellas bailan" y posteriormente tuvo sus intervenciones.

Salida de Venga la Alegría

Hace ya más de un año que Tania salió del matutino, y reveló los motivos que la llevaron en una entrevista con Verónica Hernández en la cual dijo "el programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba contenta con mi participación".

Así la conductora llegó a Televisa y después de dos temporadas de Guerreros, ahora será parte de uno de los programas más longevos e importantes en la empresa y el que alguna vez fue su competencia.