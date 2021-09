Universidad de Guadalajara sí solicitó con tiempo reagendar entrega de obra

El pasado lunes, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, se traslado a Palacio de Gobierno a fin de solicitar que se reagendara el evento de entrega del Módulo en Juanacatlán debido a que este miércoles se encontraría en la Ciudad el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa en un evento que ya se tenía agendado y en el cual acudieron, además, medios de comunicación internacionales.

"Personalmente, con anticipación y cortesía, pedí cambiar la fecha de la visita a la preparatoria de Juanacatlán, porque hoy tenemos invitados en la Universidad a los que debo atender… un ejercicio que se da cotidianamente entre instituciones para empatar agendas", posteó en sus redes sociales Ricardo Villanueva Lomelí.

Una vez que se hizo público por parte del mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que la Preparatoria de Juanacatlán estaba cerrada con candado y que se le impidió ingresar para hacer la entrega de la construcción de este módulo de la UdeG, Villanueva Lomelí respondió en su twitter que:

"Yo no iría a visitar la casa de nadie si el anfitrión me pidió amablemente re agendar porque le era imposible estar para recibirme. Estoy seguro que nuestros invitados de hoy, por ejemplo, tampoco intentarían entrar al Paraninfo si no los acompañamos los universitarios. Pensé que ya era bastante con el deterioro de la racionalidad y de la alta política, pero no sabía que también se dejarían de respetar los acuerdos básicos de "etiqueta".

Villanueva Lomelí informó que sugirió al Secretario General de Gobierno, maestro Enrique Ibarra, que se reagendara la inauguración de la obra en la que el gobierno estatal invirtió recursos, pero no hubo respuesta a la petición.

“Lo correcto es que lo inauguremos todos. Yo no iría a la casa de nadie si el anfitrión me dijo ‘quiero recibirte, pero no puedo estar’ y luego llegar a quejarse de que la casa esté cerrada. Le dijimos por qué no podíamos estar, y si eso no se puede entender y si lo quiere convertir en un problema, me parece infantil”, indicó.

Aclaró que si la preparatoria está cerrada con candado y seguridad privada es porque no hay clases presenciales, y la UdeG busca proteger su patrimonio de la delincuencia y cuidar sus inmuebles mientras no haya movimiento de alumnos y profesores.

Adelantó que buscarán con el gobierno estatal la posibilidad de reagendar la inauguración de la preparatoria en una fecha en la que, como es normal, tanto el gobernador como el Rector General y sus funcionarios estén disponibles para realizar el protocolo que corresponde.

