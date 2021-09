Cierran Preparatoria y eso le impide a Gobernador entregar obra

Una puerta con candado fue lo que encontró el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, al llegar a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que se ubica en el municipio de Juanacatlán y en la cual pretendía hacer el acto de entrega de la obra de este plantel.

El módulo de la Preparatoria fue gestionado por la alcaldesa, Adriana Cortés y en el lugar acudieron funcionarios de la administración estatal a quienes les impidieron el acceso el personal privado que se encontraba resguardando el lugar.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez dijo que se le corrió la invitación al rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva y que pese a que tenía conocimiento de esta visita, cerraron el plantel.

"Independientemente de esa actitud nosotros vamos a seguir apoyando a la Universidad de Guadalajara, estas son las obras que callan bocas, estas son las obras que demuestran nuestro compromiso con la universidad de todos los jaliscienses y ese compromiso pesa mucho más que los caprichos de una sola persona, así es que con la universidad seguiremos adelante aunque no nos acompañen a los eventos, aunque no nos acompañen a entregarles la obras, que son justamente la manera como el Estado demuestra su compromiso con nuestra universidad, nosotros estamos listos para seguir trabajando".

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Enrique Alfaro lamentó la actitud, que insisitó, la Universidad no es solamente una sola persona y que esta obra del Módulo en Juanacatlán servirá para brindar educación a los jóvenes.

David Zamora, titular de la Secretaría de infraestructura y Obra Pública (SIOP) explicó que se construyó prácticamente el módulo completo y uno se retiró completamente y se dotó de protecciones, iluminación y la infraestructura en general.

El Módulo de la Preparatoria de Juanacatlán dependerá de la Regional de El Salto y recibirá clases presenciales cuando la UdeG así lo decida.

"Sin problema, con una sonrisa en el rostro, les vamos a mandar ya su oficio de que está entregada la obra, que está lista para recibir a los alumnos cuando decidan regresar a clases y que bueno que podamos entregar esta infraestructura por el bien de Juanacatlán", concluyó en su video.

UdeG sí solicitó con tiempo reagendar entrega de obra

El pasado lunes, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, se traslado a Palacio de Gobierno a fin de solicitar que se reagendara el evento de esta entrega del Módulo en Juanacatlán debido a que este miércoles se encontraría en la Ciudad el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa en un evento que ya se tenía agendado y en el cual acuden, además, medios de comunicación internacionales.

Una vez que se hizo público por parte del mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que la Preparatoria de Juanacatlán estaba cerrada con candado y que se le impidió ingresar para hacer la entrega de la construcción de este módulo de la UdeG, Villanueva Lomelí respondió en su twitter que: " Yo no iría a visitar la casa de nadie si el anfitrión me pidió amablemente re agendar porque le era imposible estar para recibirme. Estoy seguro que nuestros invitados de hoy, por ejemplo, tampoco intentarían entrar al Paraninfo si no los acompañamos los universitarios. Pensé que ya era bastante con el deterioro de la racionalidad y de la alta política, pero no sabía que también se dejarían de respetar los acuerdos básicos de "etiqueta".