Jalisco vacuna contra Covid-19 a refugiados de Honduras, El Salvador y Venezuela

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), aplicó la vacunación contra COVID-19 a personas que se encuentran en calidad de refugiados en esta entidad.



En total, 39 personas provenientes de Honduras, El Salvador y Venezuela, fueron trasladados al macromódulo de Vacunación instalado en el Auditorio Benito Juárez, para que pudieran recibir su primera y segunda dosis, según fue el caso.

La coordinación de esta estrategia de vacunación, se llevó a cabo en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la SSJ.



Para Oriana “N” de 24 años originaria de Venezuela, quien ya reside desde hace cinco años en la entidad, manifiesta “me parece una iniciativa excelente, porque tenemos ciertas limitaciones por no ser de este país, además que la atención me pareció muy bien”.



Por su parte Jairo “N” de 24 años proveniente de Honduras, habitante en Jalisco desde hace tres meses, reiteró el agradecimiento de tomar en cuenta a este grupo vulnerable, por el hecho de no ser su país, y decidió vacunarse por la conciencia social de protegerse y proteger a la población.



De acuerdo a la ACNUR, la salud de las personas obligadas a huir es una prioridad importante. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece que los refugiados deberían tener acceso a servicios de salud equivalentes a los de la población de acogida, mientras que todos tienen derecho, en virtud del derecho internacional, a los más altos estándares de salud física y mental.



La SSJ, a través del OPD Servicios de Salud Jalisco, cuenta con el programa Prevención y Promoción de la Salud a Población Migrantes en todo el estado, el cual brinda atención de manera gratuita a personas provenientes del interior del país, muchas veces jornaleros agrícolas, así como de personas de otros países.



Con esto, la dependencia tiene como objetivo reforzar los servicios de salud dirigidos hacia estos grupos vulnerables, con la prevención, protección y promoción de la salud; y lograr un Jalisco saludable.