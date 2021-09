UNACDMX reactivará 192 estancias infantiles

Las y los alcaldes de la UNACDMX reiteraron su compromiso de reactivar las 192 estancias infantiles que había en las 9 demarcaciones que gobernarán a partir del 1 de octubre, e indicaron que ampliarán la cobertura en beneficio de las familias, pues su cierre implicó la cancelación de al menos el 50% de la oferta de cuidado infantil en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Lía Limón de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña de Azcapotzalco; Giovani Gutiérrez de Coyoacán; Sandra Cuevas de Cuauhtémoc; Luis Gerardo Quijano de La Magdalena Contreras; Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, y Alfa González de Tlalpan, explicaron que con el cierre de las estancias se dio la espalda a las mujeres, se satanizó y persiguió a las maestras, y se dejó en el desamparo a miles de niñas y niños: “se debe pensar en los grupos de atención prioritaria antes de tomar una decisión de este tipo”, destacaron.

Anunciaron que presentarán una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para la reactivación de las estancias infantiles, cuyo proyecto ya había avanzado Mauricio Tabe cuando fue legislador local y se enriquecerá con la aportación de las y los alcaldes, así como la experiencia de Lía Limón, quien puso en marcha el programa a nivel nacional.

En cuanto a la transición, agregaron que, a tres días de que termine el proceso, que no hay claridad sobre los recursos que se están dejando a las administraciones entrantes: “siempre dijimos que un mes era muy poco tiempo para conocer la realidad de cada alcaldía y no nos permite hacer una planeación de los últimos tres meses del año, porque no tenemos información suficiente”.

Señalaron que, pese a la amable actitud de los alcaldes salientes, se les está ocultando información relevante, la entregan a cuenta gotas y habrá temas que conocerán hasta que inicien funciones.

Aseguraron que, aunque no cuentan con información sustancial, principalmente en términos de presupuestos, deudas y gastos comprometidos, brindarán buenos servicios a las y los capitalinos, sin echarle la culpa al pasado. Finalmente, los integrantes de la UNACDMX nuevamente hicieron la solicitud a los gobiernos salientes para que se extiendan los contratos hasta fin de año, en especial en temas tan prioritarios para la sociedad como la renta de patrullas, contratos de policías y servicios públicos, y al gobierno central, que se les otorgue una ampliación líquida del presupuesto para hacer frente a los gastos del último trimestre del año.

