Salud da 24 horas a alcaldesa para desahogar el mar de basura en Acapulco

Por los puntos negros de basura que inundan las calles de Acapulco, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg) exhortó a la alcaldesa Adela Román Ocampo a solucionar el problema de recolección.

En el documento que se giró este lunes se detalla que Román Ocampo tiene 24 horas para dar solución a la problemática en zonas populares y turísticas del Puerto.

A la munícipe morenista se le solicita que “tome las medidas sanitarias y administrativas necesarias para la recolección, traslado y destino final de los desechos sólidos que generen riesgos en la mancha urbana.”

En el texto también se especifica que el Ayuntamiento local tendrá que presentar mañana un informe de las acciones o medidas sanitarias a tomar en la atención al exhorto ó de lo contrario se tomará como un desacato y se procederá una visita In-Situ.

La acumulación de desechos en la ciudad porteña se originó desde el viernes cuando trabajadores de la empresa privada recolectora que contrató el Ayuntamiento pararon labores y tomaron el relleno sanitario de Paso Texca por el adeudo de 30 millones de pesos que mantiene el municipio.

Ante esta situación, la alcaldesa llamó a la ciudadanía a ser solidaria con su gestión y guardar la basura en sus casas, sin embargo, el llamado no fue bien recibido por las familias acapulqueñas y este día algunos ciudadanos dejaron bolsas de desechos en las escalinatas del Palacio Municipal.

Por su parte, Abelina López Rodríguez, que en diez días tomará protesta como presidenta municipal, atizó a su homóloga a resolver lo que provocó; “si es en el período de Adela, que Adela lo pague, yo voy a hacer lo que me toca a partir de que me tomen protesta (…) Yo no voy a asumir lo que yo no hice”, señaló.

Tras los reclamos de ciudadanos y ciudadanas por los escasos servicios básicos que persisten desde meses como la falta de agua y recolección de basura en el Puerto, este día el Ayuntamiento puso en marcha un plan emergente de recolección con automóviles propios y maquinaria pesada, sin embargo, no detalló en dónde se colocan los desechos.

