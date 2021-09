David Monreal se compromete a no adquirir más deuda pública para Zacatecas

Para poner orden en el gasto público y dar respuesta a los maestros que exigen su salario de manera justa, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que no pedirá adelanto de participaciones ni contratará una mayor deuda pública.

Tras asumir el cargo su cargo este 12 de septiembre, el mandatario señaló que su objetivo es plantear al Poder Legislativo toda una reestructuración de la administración pública y, a la par, acompañará a los maestros en su lucha sin simulaciones.

“Vamos a revisar puntualmente el tema y a abrir un debate en torno a la educación”, indicó.

Explicó que el motivo del déficit educativo obedece a una grave omisión de administraciones anteriores ya que, en el año 2015, el gobierno estatal en turno no adhirió al magisterio al Fondo de Nómina Educativa (Fone), para que la Federación asumiera ese gasto, tal como sucede con la mayoría de los estados del país.

Busca evitar el aumento de la deuda pública.

Reveló que, en ese tiempo, la entidad llegó a recibir más de cinco mil millones de pesos de presupuesto extraordinario que pudieron haber sido para el desarrollo del estado; sin embargo, el recurso se usó para el pago de nómina.

“Por centavos dejaron ir los pesos; quizás había algún negocio de fondo, algunos operadores políticos o recibir los intereses que da ese dinero en las cuentas”, dijo.

Resaltó que tras no adherirse al Fone en 2016, Zacatecas tuvo la primera consecuencia pues dejó de recibir recursos extraordinarios y, en ese sentido, la entidad debió destinar dos mil 901 millones de pesos para el pago de nómina magisterial, en 2017 fueron dos mil 820 y otros dos mil 748 en 2018.

Para 2019 el gasto fue de dos mil 754, dos mil 804 en 2020 y para este 2021 se requieren dos mil 846 millones de pesos. Señaló que, por error del pasado, de enero a agosto de este año, Zacatecas ha destinado, con recursos propios, mil 245 millones de pesos a nómina educativa y hay una petición de apoyo vía U-080 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por mil 028 millones de pesos para cubrir los meses de septiembre a diciembre.

Insistió que, en total, Zacatecas ha recibido 573 millones de pesos de la Federación y aún estarían pendientes por transferir 669 millones de pesos, obligación que el estado ya no puede asumir, porque no tiene recursos para ello, y solicitar adelantos y pedir deuda sólo sería agudizar más un problema que generó el propio gobierno en 2015.

El mandatario sostuvo que, pese a la grave situación, su gobierno llegó a tiempo y no dejará de trabajar para lograr la recuperación de Zacatecas.

“No voy a permitir que el gasto siga siendo sólo pago de nómina, porque se ha caído la capacidad de operación y por eso no hay obra, no acción y no hay crecimiento”, recalcó.

Es así que continuará con el cumplimiento de su compromiso de reparar carreteras y caminos en todo el estado, pues por lo menos durante 11 años estuvieron en el abandono. Informó que esta semana hará trabajos en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y en el sur del estado.