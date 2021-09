David Monreal anuncia Reactivación de Tianguis Ganaderos en Zacatecas

El Gobernador David Monreal Ávila inició su gobierno con el cumplimiento de uno de sus compromisos, al anunciar la reactivación de los tianguis ganaderos en Zacatecas para favorecer a los productores locales y comenzar el rescate del campo con la llegada de la nueva gobernanza.



Al inaugurar la Exposición Ganadera en su 84 Aniversario, y ante la presencia de productores del estado, Monreal Ávila ratificó su compromiso de trabajar para consolidar la transformación de Zacatecas y dar resultados en los primeros 100 días de su gobierno; por ello, anunció la posibilidad de realizar cuatro tianguis ganaderos (uno por cada distrito del estado). El primero, adelantó, se hará en los siguientes 20 o 25 días.



El Gobernador también propuso entregar un subsidio de 20 mil pesos por animal para el mejoramiento genético del ganado de registro y que el resto se pueda financiar entre los ganaderos y las asociaciones.



Además, si hubiera algún campesino, ganadero o productor que por la condición de abandono no tiene la capacidad para aportar, aseguró que buscará opciones para apoyarlos en instancias de financiamiento.



En ese sentido, David Monreal exhortó a los ganadores a prepararse para participar y beneficiarse de los apoyos que permitan la comercialización de sus animales, una acción que, enfatizó, se realizará de forma totalmente transparente; para ello, “voy a buscar el mejor esquema que permita dar el beneficio oportuno”.



En su primer evento público después de rendir protesta como Jefe del Ejecutivo estatal, David Monreal señaló que para alcanzar su deseo de recuperar la paz social y tranquilidad, sus políticas públicas estarán encaminadas a la búsqueda del desarrollo de todos los sectores de la población, pero el campesino y el productor serán una prioridad, en el entendido que el campo se convertirá en una verdadera alternativa para el desarrollo.



“Si algo me caracteriza es tener honor y hoy vengo a cumplir a los ganaderos mi compromiso de apoyarlos, ya que nunca perdieron la esperanza ni dejaron de luchar para que llegara este momento, por lo que los llamó a asumir con seriedad y responsabilidad la nueva etapa y momento de la historia de Zacatecas”, señaló.



Monreal Ávila exhortó a los productores a que preparen sus ahorros para que puedan participar en el tianguis y comenzar con su recuperación económica y, agregó: “de una vez lo advierto, no quiero que se engañe al productor, seamos sinceros y tengamos acuerdos en favor de ellos”.



Agregó que a la brevedad platicará con los criadores de ganado para que se solidaricen y ayuden en este momento de la historia a darle vida al campo y la ganadería.



Por su parte, Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera de Zacatecas, agradeció al Gobernador, a nombre de ese sector, por realizar con ellos su primer evento después de rendir protesta, lo cual, dijo, además de ser histórico, es muestra del compromiso que tendrá con el campo, tras un gobierno saliente que quitó subsidios para el ganado y que ahora con su llegada se reactivarán.



Aseguró que los ganaderos tendrán paciencia: “sabemos que entras con las bolsas vacías, pero también sabemos que no te cansarás de tocar puertas; los ganaderos te estaremos apoyando en tu gestión”.



Salvador Álvarez, tesorero de la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas, además de felicitar al Gobernador, reconoció la experiencia y relación que Monreal tiene con todos los ganadores del país, lo que será en beneficio de Zacatecas.



“Vemos la voluntad del Gobernador de apoyar a los pequeños productores; por eso, hoy es un día de mucha esperanza para todos, estamos seguros que David dejará la vara muy alta en apoyos para el campo zacatecano”, añadió el dirigente ganadero.



También acompañaron al Gobernador, el Diputado Federal, Antonio Pérez; Sigifredo Chávez, presidente de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); entre otras personalidades y, de manera particular, ganaderos de todo el estado quienes le mostraron su respaldo para sacar adelante la nueva gobernanza.