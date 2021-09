Nivel del Río Lerma genera incertidumbre a ciudadanos de San Mateo y Metepec

El Río Lerma nuevamente alcanzó su máxima capacidad. Apenas dos escurrimientos provocaron la incertidumbre entre pobladores y obligó a autoridades de los tres niveles, entre ellos la Guardia Nacional (GN), a realizar actividades preventivas.

Uno de los derrames se dio en los Barrios de Guadalupe, San Mateo Atenco, y San Lucas Tunco, Metepec, en el lugar conocido como Las Tres Cruces. Al momento no se reportan daños o inundaciones en viviendas.

En este punto, llegó una decena de pobladores a pie y a bici, para conocer presencialmente el nivel crítico del afluente que se llenó ante las últimas lluvias registradas en el Valle de Toluca.

En San Lucas Tunco hay por lo menos dos bombas drenando canales y una retroexcavadora obstruyó el paso para formar un dique.

En San Gaspar se encostaló la orilla del Río Lerma, acción preventiva que la realizó la GN, en apoyo a las autoridades de Protección Civil de San Mateo Atenco y Metepec.

Desde el bordo la ciudadanía aledaña a la comunidad de Tres Cruces solo se queda a la expectativa del derrame y reconoce que ven el fantasma de hace tres años cuando una inundación arrasó con su patrimonio y tranquilidad.

El vecino Gerardo Terrón Porcayo, calificó como un verdadero riesgo el nivel del afluente y pidió que las autoridades manden maquinaria para hacer labores preventivas.

Reconoció que el agua busca su cauce y por ello alerta que de lado de Metepec, hay acumulación importante.

“Quisiéramos que nos apoyarán acá con algo de maquinaria porque sí nos estamos inundando está subiendo demasiado el Río si se dan cuenta… es bastante lo que está entrando acá del lado de San Lucas Tunco”, declaró.

María y su esposo José, caminaron más de un kilómetro de su casa al lugar conocido como las Tres Cruces, para medir el nivel de riesgo, ella comparte que tiene miedo de perder de un momento a otro su patrimonio.

Emiten Alerta

Las autoridades de Metepec ya han alertado sobre el riesgo que representa casi el colapso del Río Lerma. Están en alerta en las comunidades de San Lucas, San Gaspar, San Sebastián, La Colonia y la Agrícola.

Un elemento de seguridad compartió que al momento no hay orden de desalojo, acción que se dará si se presentan lluvias copiosas en las próximas horas.

“Tenemos la instrucción de monitorear todo el trayecto desde Metepec a San Mateo… no hay alerta de desalojo, mientras no llueva, no va a haber ninguna alerta”, compartió.

En San Mateo Atenco, funcionarios de Protección Civil han llenado costales con arena para ayudar a los vecinos que reportan que el agua se les ha encharcado en sus casas, pues están ubicados en un nivel bajo.

El ayuntamiento únicamente ha lanzado mensajes a la población general de que se está en un riesgo latente y deben prevenirse ante una posible contingencia. Además, aceptaron que la entrada principal ha presentado encharcamientos.

Semanas atrás, el Río Lerma ocasionó inundaciones en la zona norte del estado, en específico en los municipios de Ixtlahuaca, Atlacomulco y Temascalcingo.