Claudia Sheinbaum: Promesas, con avance de 96 por ciento

Claudia Sheinbaum llega a su Tercer Informe de Gobierno con 96.9 por ciento de avance en sus promesas, con sólo tres pendientes de los 97 compromisos que hizo al arranque de su administración.

En una revisión hecha por El Heraldo de México, 53 de sus compromisos (54.6 por ciento) los ha concretado, 41 ya están iniciados o en proceso (42.2 por ciento), mientras que del resto no hay avance.

El 5 de diciembre de 2018, en el Teatro Esperanza Iris, uno a uno, la mandataria capitalina mencionó sus compromisos, que eran parte de un plan dividido en seis variables: igualdad y derechos; sustentabilidad; seguridad y cero agresión; más y mejor movilidad; CDMX, Capital Cultural de América, e innovación y transparencia.

“Quiero confirmar los compromisos que hicimos para acabar con los abusos del gobierno que ya se fue y el restablecimiento de la democracia y la austeridad republicana”, dijo.

Entre los planteamientos que ha concretado está destinar cada año mil millones de pesos para la protección del suelo de conservación y el apoyo al campo, la protección de los bosques y el patrimonio de las chinampas en Tláhuac y Xochimilco.

Prometió crear la Agencia Digital de Innovación Pública, y cumplió.

“Vamos a trabajar con el gobierno federal y su estrategia de paz y seguridad; he solicitado al Presidente participar una vez por semana y cuando sea necesario, en las reuniones de gabinete nacional de seguridad”, dijo Sheinbaum, quien acude todos los lunes a Palacio Nacional para atender el tema de seguridad.

La construcción de la primera Clínica Especializada para la Atención de Personas Trans en la Ciudad de México estará lista en diciembre próximo, así como el Hospital General de Cuajimalpa, dos compromisos que ya iniciaron, pero que aún no se culminan.

No obstante, en las elecciones intermedias, prometió que se realizaría una consulta pública para someter a revocación de mandato a la jefa de Gobierno, sin embargo, no se concretó. El otro rubro no abordado es que se contemplaba hacer de la corrupción y compra del voto delitos graves en la Ciudad de México.

También planteó ese 5 de diciembre que, como parte del Instituto de Educación Superior Pública Rosario Castellanos, se crearía la escuela pluricultural, empero, no se ha iniciado todavía. del Instituto de Educación Superior Pública Rosario Castellanos, se creará la escuela pluricultural; planteó el 5 de diciembre, empero, no se ha iniciado todavía.