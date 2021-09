Narcos México 3: Ellos son los verdaderos "narcojuniors" en los que estará basada la serie

Al parecer, al público mexicano le siguen agradando las historias referentes sobre el narcotráfico en el país. Esto se puede ver con el éxito de Narcos: México, serie que tendrá una tercera temporada en la que se situará en la década de los 90 cuando surge una nueva generación de capos, de los que destacan los llamados "narcojuniors".

El plus que tendrá esta nueva parte de la historia será la participación del reguetonero Bad Bunny, quien le dará vida a un joven encargado de reclutar muchachos de familias acomodadas que, a pesar de tenerlo todo, se dejaron deslumbrar por el estilo de vida de los líderes del cártel de Tijuana.

En esta faceta de Benito Martínez, nombre real del cantante, interpretará a Everardo Arturo "El Kitty" Páez, un muchacho adinerado (todo un "mirrey"), quien realizó el trabajo encomendado por el narcotraficante Ramón Arellano Félix, de quien era su brazo derecho. La idea era que estos chicos, quienes tenían problemas de drogadicción, pasaran desapercibidos en los viajes de México a Estados Unidos para introducir drogas.

TE PUEDE INTERESAR | Cerro del Chiquihuite: Hallan indicios de restos humanos; podrían ser de la familia desaparecida

Quiénes son los narcojuniors en los que está basada la historia

Los jóvenes que cayeron en las garras de los hermanos Arellano Félix fueron: Emilio Valdez Mainero, hijo de un guardia presidencial, Alfredo Hodoyan Palacios, hijo de un empresario, Eduardo León, los hermanos Endir y Henain Meza Castaños, Gustavo Miranda Santa Cruz y Fabián Martínez.

La historia, llena de excesos y peligros terminó en 1995 cuando "El Kitty" fue capturado y después de que se realizó un operativo en contra del grupo delictivo que buscaba capturar a los líderes de éste.

Los narcojuniors fueron asesinados incluso por su propio cártel y Everardo Arturo Páez fue extraditado después de varios años a la Nación Americana para colaborar con las autoridades como testigo protegido. Él fue pieza clave para detener a Benjamín Arellano Félix y encarcelar a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esto quiere decir que la participación del intérprete de "No me conoce", "I Like It" y "Yonaguni" será extensa y lo veremos como único sobreviviente de esta controversial historia.

Con información de medios