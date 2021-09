Extorsionan y hackean a diputada federal de Yucatán

La diputada federal del PAN por Yucatán, Kathia Bolio Pinelo, denunció que fue víctima de extorsión y de hackeo, por lo que perdió su cuenta verificada en Twitter y su correo electrónico. Los extorsionadores le exigieron 200 euros para que le devuelvan sus cuentas, pero ella se negó.

“Estaba saliendo de la sesión de la Cámara de Diputados cuando me llegó un mensaje de WhatsApp en el que me extorsionaron. Me asusté y al checar la cuenta ya estaba hackeada, había desaparecido en Twitter. Al tratar de recuperarla por medio de mi correo electrónico de Hotmail, me percaté que tampoco existía”, lamentó

La panista agregó que, la que era su cuenta en esa red social durante 11 años, ahora tiene una imagen y un nombre distinto. Dijo que está realizando las acciones pertinentes para tratar de recuperarla y no se quede en manos de una mafia cibernética.

“Me da mucho coraje porque ahí tenía a todas las personas que sigo. Los extorsionadores me exigían que les deposite 200 euros y no lo hice. Mi cuenta estaba verificada, por lo que confío que la dirección de Twitter en México me la pueda restablecer”, comentó.

Bolio Pinelo señaló que espera que detrás de esta acción no estén los bots de la Cuarta Transformación personas disgustadas por las posiciones de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

“Yo defiendo mi agenda legislativa y la de mi partido, no tengo activismos radicales ni ando golpeando a nadie en redes sociales”, recalcó.