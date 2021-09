Contrabando y traición: revelan que 'El Chapo' delató al 'Güero' Palma y a otros amigos para salvarse de la DEA

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán trató de llegar a un acuerdo con la Administración de Control de Drogas? de EU (DEA, en sus siglas en inglés) y estuvo en secreto por más de 20 años.

El acuerdo que Guzmán Loera buscaba era para tener inmunidad y evitar ser juzgado en Estados Unidos a cambio de dar información para la captura y el procesamiento judicial de otros narcotraficantes como sus rivales de los cárteles de los Arellano Félix, Beltrán Leyva e incluso de su propio socio Héctor ‘El Güero’ Palma.

El día en que ‘El Chapo’ inició buscar un acuerdo con la DEA

El intento del trato comenzó durante el encarcelamiento de ‘El Chapo’ en 1998 en el penal de Puente Grande en El Salto, Jalisco; el narco pidió a su cuñado ponerse en contacto con el agente mexicano estadounidense de la DEA, Joe Bond, residente en la Ciudad de México, para que pudieran reunirse dentro del penal, de acuerdo con información del periodista Noah Hurowitz quien cubrió la audiencia de Joaquín Guzmán y escribió en su nuevo libro “El Chapo: The Untold Story of the World's Most Infamous Drug Lord”.

Hurowitz viajó a la ciudad natal ‘El Chapo’, La Tuna, para recopilar información de las personas que conocieron al capo antes de ser uno de los criminales más buscados en el mundo. Encontró que Guzmán Loera ofreció a Bond detalles de las operaciones, nombres y paraderos de sus rivales narcos.

‘El Chapo’ quería evitar que fuera juzgado en EU. Foto: Cuartoscuro

La reunión que duró más de dos horas fue llevada a cabo con ayuda del entonces director general del Ministerio Público Federal Especializado en Delitos contra la Salud, José Patiño Moreno (quien murió en un aparente accidente con huellas de tortura dos años más tarde).

Pese a no garantizar el acuerdo, ‘El Chapo’ dio información

Bond y su compañero Larry Villalobos ingresaron a Puente Grande fingiendo ser sociólogos con identificaciones falsas para sorprender a Guzmán Loera que comenzó a dar detalles de sus rivales como los Arellano Félix, que acusó de enviar a agentes dobles para trabajar como informantes de la DEA.

Pese a que los agentes no aseguraron ceder a las peticiones del líder del Cártel de Sinaloa, éste continuó dando información sobre el paradero de escondites de armas y drogas así como de toda la infraestructura e incluso información de funcionarios corruptos en Tepic, Nayarit; además de entregar la misma información sobre ‘El Güero’ Palma quien había ordenado el asesinato de otro cuñado de Guzmán Loera.

‘El Chapo’ está encarcelado en EU. Foto: Cuartoscuro

Una de las preguntas que los agentes de la DEA hicieron a ‘El Chapo’ fue sobre la participación de políticos mexicanos, información que el sinaloense no compartió por “ser demasiado peligrosa”.

Esa fue la última vez que Joe Bond se reunió con ‘El Chapo’ a pedido de la Fiscalía estadounidense.

Hurowitz escribió en su libro que los implicados en llevar a cabo esa reunión terminaron muertos, el precio que pagan tantos policías honestos en México y atribuyó la “traición” de ‘El Chapo’ por no estar en el alto nivel del narco que implica tener lealtad y que en ese momento carecía, todo por lograr un intento de borrar a sus rivales con ayuda de las autoridades de EU, una práctica que es habitual en el mundo del narco, sentenció Hurowitz.

Con información de Business Insider.

